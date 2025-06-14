替姊討債約吃蚵仔麵線 雙煞翻臉揮刀 法院依殺人未遂罪判刑

新北市林姓男子因姊姊與人有債務糾紛，代出面喬債，與林姓兄弟2人相約在公園旁蚵仔麵線攤碰面，3人邊吃邊聊時，突然一言不合，林姓兄弟2人竟抽出預藏西瓜刀揮砍，造成林男頭、雙手手臂多處刀傷，送醫搶救才撿回一命，新北地院日前依殺人未遂罪將林姓兄弟2人分別判刑7年9月及7年6 月，可上訴。

判決指出，新北市44歲、42歲林姓兄弟2人於2022年8月底出面幫忙協調20萬元債務，與42歲林姓男子相約在三重區公園街吃蚵仔麵線談判，雙方因談不攏，林姓兄弟當場翻臉，竟各持1把西瓜刀朝林男揮砍追殺，造成林男頭、雙手手臂多處刀傷，因傷重導致出血性休克，送醫搶救才撿回一命。