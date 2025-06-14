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替姊討債約吃蚵仔麵線 雙煞翻臉揮刀 法院依殺人未遂罪判刑

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市林姓男子因姊姊與人有債務糾紛，代出面喬債，與林姓兄弟2人相約在公園旁蚵仔麵線攤碰面，3人邊吃邊聊時，突然一言不合，林姓兄弟2人竟抽出預藏西瓜刀揮砍，造成林男頭、雙手手臂多處刀傷，送醫搶救才撿回一命，新北地院日前依殺人未遂罪將林姓兄弟2人分別判刑7年9月及7年6 月，可上訴。

判決指出，新北市44歲、42歲林姓兄弟2人於2022年8月底出面幫忙協調20萬元債務，與42歲林姓男子相約在三重區公園街吃蚵仔麵線談判，雙方因談不攏，林姓兄弟當場翻臉，竟各持1把西瓜刀朝林男揮砍追殺，造成林男頭、雙手手臂多處刀傷，因傷重導致出血性休克，送醫搶救才撿回一命。

逞凶的林姓兄弟2人事後搭友人汽車逃逸，三重警方以車追人於案發後2小時，循線在新北市新店區、台北市萬華區逮捕林姓兄弟2人到案。新北地院日前依殺人未遂罪將林姓兄弟2人分別判刑7年9月及7年6 月，仍可上訴。

新北市林姓兄弟2人3年前出面幫忙討債約吃蚵仔麵線，雙方因談不攏，林姓兄弟當場翻臉揮西瓜刀砍傷對方，新北地院日前依殺人未遂罪將2人分別判刑7年9月及7年6 月。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓兄弟2人3年前出面幫忙討債約吃蚵仔麵線，雙方因談不攏，林姓兄弟當場翻臉揮西瓜刀砍傷對方，新北地院日前依殺人未遂罪將2人分別判刑7年9月及7年6 月。記者王長鼎／翻攝

討債 殺人未遂 兄弟

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