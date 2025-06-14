替姊討債約吃蚵仔麵線 雙煞翻臉揮刀 法院依殺人未遂罪判刑
新北市林姓男子因姊姊與人有債務糾紛，代出面喬債，與林姓兄弟2人相約在公園旁蚵仔麵線攤碰面，3人邊吃邊聊時，突然一言不合，林姓兄弟2人竟抽出預藏西瓜刀揮砍，造成林男頭、雙手手臂多處刀傷，送醫搶救才撿回一命，新北地院日前依殺人未遂罪將林姓兄弟2人分別判刑7年9月及7年6 月，可上訴。
判決指出，新北市44歲、42歲林姓兄弟2人於2022年8月底出面幫忙協調20萬元債務，與42歲林姓男子相約在三重區公園街吃蚵仔麵線談判，雙方因談不攏，林姓兄弟當場翻臉，竟各持1把西瓜刀朝林男揮砍追殺，造成林男頭、雙手手臂多處刀傷，因傷重導致出血性休克，送醫搶救才撿回一命。
逞凶的林姓兄弟2人事後搭友人汽車逃逸，三重警方以車追人於案發後2小時，循線在新北市新店區、台北市萬華區逮捕林姓兄弟2人到案。新北地院日前依殺人未遂罪將林姓兄弟2人分別判刑7年9月及7年6 月，仍可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言