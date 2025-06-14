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律師向詐團主嫌洩密只判緩刑 檢批：違背倫理、滋長犯罪 量刑過輕

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中范姓律師詐騙集團成員辯護，卻將羈押閱卷、律見的偵查秘密洩露給同團黃姓主嫌讓他躲避追查。法院一審依洩密罪判范6月、緩刑3年支付公庫50萬元，檢方不服上訴，主張范違背職業倫理、滋長犯罪，量刑過輕，二審認為無理由駁回，全案確定。

台中地檢2023年9月間破獲台中七期豪宅區的「愛情機房」詐團，驚覺主嫌到案前竟能事先掌握專案小組的偵查資訊，懷疑有人洩密。

檢方追查發現，范姓律師（40歲）替詐團陳姓成員辯護期間，將羈押審查程序閱卷、律見等相關偵查秘密，違法提供給未到案的集團黃姓主嫌，讓黃提前躲避追緝。

檢方搜索范的律師事務所，以他非法濫用閱卷權妨礙司法偵查，對檢警調追溯詐團核心造成實質危害，依洩密罪嫌起訴。

台中地院ㄧ審簡易庭時，范自白認罪，ㄧ審以他身為律師，本應自律、自治，恪遵律師倫理，卻趁其當事人被羈押後，法院認定有相關共犯未到，而有串、滅證之虞同時禁止接見通信，范卻將業務知悉的偵查秘密洩露給詐團主嫌，進而讓同團人躲避追查。

ㄧ審直言，范讓法院羈押防免偵查受干預的效果盡失，更嚴重妨礙司法，考量他犯後坦承已見悔意，但犯罪情節不輕，依非公務員洩漏國防以外之秘密罪判他6月，得易科罰金，另考量范為律師，以2000元折算1日較高科罰金標準，緩刑3年，命向公庫支付50萬元。

檢察官不服上訴，主張范為律師是專業法律人士，身分具有相當公益性，卻無視洩密對象為詐騙集團機房成員，對社會造成重大危害，范擅自透過羈押審查程序閱卷權查知內容，全數告知黃姓主嫌，使法院羈押防免偵查受干預的效果盡失，嚴重違背法令及職業倫理，滋長犯罪集團。

檢察官認為，簡易庭對范量刑6月，易科罰金36萬元已屬較輕，又諭知緩刑向公庫繳50萬元，條件實在過輕，易引起有心人僥倖、以身試法，認為不宜緩刑，主張撤銷原判決。

台中地院二審合議庭認為，ㄧ審已經就量刑應審酌事項詳加斟酌、善盡說明理由，且范所犯洩密為1年以下徒刑，一審量處中度刑，諭知較高易科罰金標準，量刑妥適、無違反比例，認為檢方上訴無理由，判處駁回，不得上訴。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

詐騙集團 律師 倫理

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