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台中博弈男虐死員工 火燒肛門、強行餵毒 繼續羈押2月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中彭姓男子從事博弈只因不滿饒姓員工向他討薪水，竟和邱姓友人共同囚禁饒，用手銬銬他四肢、膠帶纏眼毒打，甚至以火燒肛門、耳朵凌虐並強行餵食毒，活活虐死對方；彭等被依凌虐致死等罪嫌起訴，法院以彭仍有逃亡、串證之虞，裁定他延長羈押2月，可抗告。

檢警調查，彭雇用饒姓男子（25歲）為員工，在梧棲區承租1處招待所，同時無償提供給邱姓友人住。饒2024年11月23日為向彭拿薪水，當晚10點多在梧棲招待所和彭起口角，彭就夥同邱痛毆、拘禁饒，期間還強行餵毒。

檢警查出，饒男當時被脫掉褲子、內褲，四肢都被銬住，彭、邱各自拿甩棍毆打他，還拿打火機燒他頭髮、耳朵及肛門，手段殘暴變態，加上手臂、肚子也遭膠帶纏繞，四肢也有被剪刀刺傷痕跡，左手指、小拇指均嚴重受傷。

饒前後遭拘禁2個多小時，連續被凌虐、毒打引發休克，彭見狀則聯絡友人將饒送梧棲童綜合醫院，但到院前饒就已經死亡

檢方比對證詞、相關查扣證物及相驗報告等，認定彭、邱犯嫌重大，今年3月依毒品、3人以上攜帶凶器對被害人施以凌虐而私行拘禁致死等罪嫌起訴2人，移審台中地院繼續羈押3月，並將由國民法官審理。

台中地院審酌，彭男涉犯凌虐私行拘禁致死罪，嫌疑重大，釀被害人死亡，造成不可回復損害，且和共犯邱男就當時分工情節均避重就輕、互相推諉，顯有逃亡、串證之虞，認為仍有羈押必要，裁定彭自6月21日起延長羈押2月，禁止接見、通信。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

死亡 博弈

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