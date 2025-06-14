違規建地坪拆不怕昨市府二次強拆 成桃園今年首例

桃園市楊梅區大平段一處保護區土地，被發現約300平方公尺用地違規建造混凝土地坪，做資源回收場3年共計開罰5次73萬元，先前已強拆1次，但又故態復萌要求限期改善未果，水務局昨依法前往強拆，成為今年桃園強拆首例。

桃園市近年經濟發展快速，土地需求也逐漸往山坡地蔓延，市府持續強化坡地管理，經查該地屬山坡地且為都市計畫保護區範圍，該地僅能低度開發如農業用等，但土地使用人未依水土保持法規定申請核准，即擅自施作整地開發。

盡管市府近3年共計開罰五次，累計罰鍰73萬元並通知限期改善，去年拆除地坪建物後，並定期派員追蹤加強巡視，而後卻發現違規人悄悄地再次違規，市府因此於昨日依法執行第2次強制拆除混凝土地坪作業。

水務局表示，昨天楊梅強拆為桃園今年首例，去年龜山及龍潭則有3件強拆案例。

水務局提醒，任何山坡地開發行為均須依法申請核准後始得施工，切勿心存僥倖違法施作，為強化山坡地管理成效，市府近年也利用衛星影像變異分析及無人機監控等科技工具並導入AI影像辨識功能達到無所遁形，並提升山坡地巡查效率，歸納分析歷年之違規記錄整理全市易違規熱區，並擬定巡查計畫派員定期追蹤巡查。