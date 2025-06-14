獨／父子爆衝突獨子改母姓 誤會冰釋後悔 法官這理由准改回

簡男為家中獨子，因曾與父親發生口角，父親曾說斷絕父子關係，他因而負氣向戶政機關申請改為母姓獲同意，且已變更9個多月，但父子後來誤會冰釋，卻因戶政規定以變更一次為限，他以延續簡家香火為由提告，法官採民法「符合子女最佳利益」審酌，日前判決同意他恢復從父簡的姓氏，不受只能變更一次的限制。

基隆地院判書指出，簡男主張曾與父親發生口角，父親曾說斷絕父子關係，他因而負氣擅自去除父姓，也到戶政機關辦妥改為母姓，但此舉未顧及父親此前種種的扶養保護，後來父子誤會盡釋，冰釋前嫌，也經父母都同意恢復其姓氏。

簡男說，他是家中獨子為維持簡家香火，且母親本即較少管教，全由父親負起保護教養之恩，如果繼續冠母親姓氏對父親極不公平，為彌補他因衝動而犯下之大錯，但礙於戶政機關之規定，無法以協議方式恢復原姓氏，因此依民法第1059條第5項第4款規定，請求法官准予變更回從父姓「簡」。

原審裁定認為，民法第1059條第3項、第4項之規定，成年子女變更姓氏以一次為限，不得再次聲請變更姓氏。縱然當時是因思慮未周或因一時衝動未經審慎判斷而改姓，為顧及交易安全和身分之安定，成年後既已變更姓氏一次，不得再次聲請變更姓氏，再次聲請變更姓氏為父姓，於法不合，應予駁回。

但承審法官指出，子女經出生登記後，於未成年前，得由父母以書面約定變更為父姓或母姓；子女已成年者，得變更為父姓或母姓，前二項之變更，各以一次為限。依民法1059條第5項向法院請求裁判變更子女之姓氏，無變更次數的明文限制。有下列各款情形，「法院得依父母之一方或子女之請求，為子女之利益，宣告變更子女之姓氏為父姓或母姓」：一、父母離婚者。二、父母之一方或雙方死亡者。三、父母之一方或雙方生死不明滿三年者。四、父母之一方顯有未盡保護或教養義務之情事者。

法官審酌簡男為家中獨子為維持簡家香火，回復為父姓，且改母姓後對其身分安定並無影響，查無有何有妨害交易安全的情形，其父母也都同意變更為從父姓之「簡」姓。

法官指出，姓氏選擇為憲法所保障之基本人權的範疇，故成年人應有權利依據自我認同選擇從父姓或母姓。