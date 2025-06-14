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網球教練搶場地「怎麼搶都有」 竟是靠爬蟲程式

聯合報／ 記者張宏業／台北報導

調查局台北市調查處獲報，北市美堤、彩虹河濱公園等公有場地租借系統，遭程式干擾攻擊全面瞬斷，系統正常後短時間即有大量租借場地的訂單，追查鎖定知名網球教練郭紀彬涉案，首波搜索在郭男住處發現爬蟲（自動化網路機器人）程式，循線查出是電腦工程師葉佰蒼製作，前天發動第二波搜索約談，台北地檢署訊後依妨害電腦使用罪命郭男十五萬元、葉男五萬元交保。

據調查，郭紀彬經營「A-STAR網球學院」，常在社群分享教學心得，由於要指導學生與舉辦活動，有大量租借河濱公園等網球場地需求，但熱門時段租借不易，郭男為搶租場地，去年上網結識具有程式設計專才的葉佰蒼，花十萬元委請葉佰蒼製作網路爬蟲程式。

調查指出，此程式可連線北市府體育局場地租借系統，以自動化程式使用多組帳號密碼租借大量時段場地，讓郭紀彬可以「霸場」搶先租借，若郭男搶單後不想使用，前十天還可退訂，但當天仍會去現場與民眾爭場地，行為惡劣。

檢調追查，葉佰蒼還會逐步升級爬蟲程式版本，破解該系統為防止網路機器人占用的驗證機制，使郭紀彬順利搶租大量熱門時段場地。

郭紀彬、葉佰蒼蓄意以電腦程式破解場地租借系統，大量連線干擾系統正常運作，嚴重影響北市府體育局場地租借系統公平性，兩人到案後對犯行均坦承不諱，檢方因此給予交保。

調查局在電腦工程師葉栢蒼查獲多版本爬蟲程式原碼。圖／調查局提供
調查局在電腦工程師葉栢蒼查獲多版本爬蟲程式原碼。圖／調查局提供

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