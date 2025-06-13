百大青農被指優勢競租國有地 檳榔農告涉組織犯罪等罪

花蓮5名檳榔農友，今天到花蓮地檢署控告曾列名百大青農的盧姓男子，利用青農優先的順位競租國有地，再反過來高價轉租原耕作者，還僱工闖人園區噴漆、偷割果實，已涉組織犯罪、侵占、竊盜、恐嚇取財等罪嫌。盧姓青農只說尊重。

黃姓、王姓、彭姓等5名檳榔農今天指控，盧男從7年前開始，以「百大青農」身分聯合特定人士，鎖定花蓮中南區尚未完成正式租約的國有檳榔園地下手競租。

檳榔農指出，他們承租國有土地耕作多年，因為國產署修改國有耕地放租優先順位，青農可排入第二順位，盧男就利用順位優勢競租，租到手再高轉租回原耕作者，甚至要求繳交額外的手續費，等於是變相勒索，因盧男搶租受影響的約有15位農民，土地約40公頃。

檳榔農還說，檳榔樹砍伐補助每公頃15萬元，盧姓青農種植苦茶苗，每公頃還有10萬元補助，但盧拿到補助就放任農地荒蕪；也有農民稱，他舅舅在壽豐鄉合法承租、經營35年的檳榔園，日前遭盧男雇工闖入，未鑑界就噴漆宣稱地權，還偷割檳榔果實。除了提告盧姓青農，檳榔農也呼籲國產署全面檢視承租與補助機制。