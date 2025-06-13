搶場地來陰的…知名網球教練「爬蟲程式」癱瘓球場 檢調搜索交保

調查局台北市調查處獲報，指台北市美堤河濱公園、彩虹河濱公園等公有場地租借系統，疑遭程式干擾攻擊全面瞬斷，系統正常後短時間即成立大量租借場地訂單，專案小組追查鎖定知名網球教練郭紀彬涉案，首波搜索在郭男住處發現爬蟲程式，循線查出程式是電腦工程師葉栢蒼製作，昨天發動第2波搜索約談，台北地檢署訊後依妨害電腦使用罪命郭男15萬元、葉男5萬元交保。

據調查，郭紀彬經營「A-STAR網球學院」，經常在社群分享教學心得，由於常要指導教學生與舉辦活動，有大量租借美堤河濱公園、彩虹河濱公園等網球場地需求，但網球場地熱門時段租借不易，郭男為搶租場地，去年上網結識具有程式設計專才的葉栢蒼，陸續花了10萬元委請葉栢蒼製作網路爬蟲（自動化網路機器人）程式。

據了解，此程式可連線北市府體育局場地租借系統，以自動化程式使用多組帳號密碼租借大量時段場地，讓郭紀彬可以「霸場」搶先租借，若郭男搶下後不想使用，前10天還可退訂，但當天郭男仍會去現場與民眾爭場地，行為惡劣。