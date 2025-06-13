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搶場地來陰的…知名網球教練「爬蟲程式」癱瘓球場 檢調搜索交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局台北市調查處獲報，指台北市美堤河濱公園、彩虹河濱公園等公有場地租借系統，疑遭程式干擾攻擊全面瞬斷，系統正常後短時間即成立大量租借場地訂單，專案小組追查鎖定知名網球教練郭紀彬涉案，首波搜索在郭男住處發現爬蟲程式，循線查出程式是電腦工程師葉栢蒼製作，昨天發動第2波搜索約談，台北地檢署訊後依妨害電腦使用罪命郭男15萬元、葉男5萬元交保。

據調查，郭紀彬經營「A-STAR網球學院」，經常在社群分享教學心得，由於常要指導教學生與舉辦活動，有大量租借美堤河濱公園、彩虹河濱公園等網球場地需求，但網球場地熱門時段租借不易，郭男為搶租場地，去年上網結識具有程式設計專才的葉栢蒼，陸續花了10萬元委請葉栢蒼製作網路爬蟲（自動化網路機器人）程式。

據了解，此程式可連線北市府體育局場地租借系統，以自動化程式使用多組帳號密碼租借大量時段場地，讓郭紀彬可以「霸場」搶先租借，若郭男搶下後不想使用，前10天還可退訂，但當天郭男仍會去現場與民眾爭場地，行為惡劣。

調查指出，葉栢蒼還會逐步升級爬蟲程式版本，以破解該系統為防止網路機器人占用的驗證機制，使郭紀彬順利搶租大量熱門時段場地，嚴重影響一般民眾租借使用場地之權益，調查局昨在葉栢蒼住處搜獲多版本爬蟲程式原碼及販售帳冊，他被檢方交保後頻頻詢問律師法律意見。

調查局在電腦工程師葉栢蒼查獲多版本爬蟲程式原碼。圖／調查局提供
調查局在電腦工程師葉栢蒼查獲多版本爬蟲程式原碼。圖／調查局提供
電腦工程師葉栢蒼（右）製作爬蟲程式癱瘓換北市公有網球場地。記者張宏業／攝影
電腦工程師葉栢蒼（右）製作爬蟲程式癱瘓換北市公有網球場地。記者張宏業／攝影
知名網球教練郭紀彬使用惡意程式癱瘓北市公有網球場地遭檢調約談。記者張宏業／翻攝
知名網球教練郭紀彬使用惡意程式癱瘓北市公有網球場地遭檢調約談。記者張宏業／翻攝

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