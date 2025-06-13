縱火燒死屏東刺青店夫妻 19歲男遭延押2個月

屏東市知名刺青工作室老闆黃姓夫妻檔前年10月遭到19歲的許姓男客人報復，潑灑汽油縱火焚毀店面，造成住在樓上的黃姓夫妻逃生不及慘死屋內，屏東地院一審判許男無期徒刑、褫奪公權終身，高等法院高雄分院近日再裁定他有逃亡之虞，延押2個月。

高等法院高雄分院裁定指出，涉嫌縱火殺人的許姓男子在犯案遭逮後，竟在父母前來看守所會客探視時，透露出想要越獄的想法，遭到看守所錄音錄下，事後他一審遭依殺人罪判處無期徒刑，因遭法院認為有逃亡之虞，因此裁定自6月17日起再延長羈押2個月。

一審判決書指出，許男在2022年3次前往該刺青工作室委由老闆黃男刺青紋身，但他卻在2023年10月27日下午1時許，突然跑到刺青工作室與黃男發生爭執，黃男只好要求許男離開，因此讓許男挾怨報復。

許男隔2天在29日凌晨3時許，騎機車到屏東市某加油站花了18元購買95無鉛汽油裝滿寶特瓶，再跑到五金百貨買火柴，隨後4時許就跑到刺青店縱火，他先是把汽油潑在店門前的機車上，再拿火柴投擲點燃，隨後逃離。