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沒搜索票就用騙的...台中警違法搜索抓賭 2嫌判無罪

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中第四分局大墩派出所接獲賭博情資，抓到提供賭博場所的徐姓男子及其徐姓女友；法院審理發現，警方當時無搜索票，徐等也拒絕、質疑搜索不合法，警方卻以「沒要搜索，只是看一下」的詐欺方式入屋，認定違法搜索取得證物均無證據力，判2人均無罪，可上訴。

檢警調查，徐女提供租屋處當賭場，並和徐男準備麻將，賭博方式為每1底200元、每1台50元，抽頭方式為賭客自摸1次需給付抽頭金100元，玩完1將（東南西北各做莊1次）給付抽頭金500元，以此賭博盈利。

起訴指出，警方接獲檢舉2024年6月18日到場，經徐男、徐女同意入內查看，發覺在場民眾互不熟識還有2張電動麻將桌、收抽頭金等，認定是職業賭場，依賭博罪嫌將徐男、徐女送辦，賭客則依社會秩序維護法函送裁罰。

台中地院審理時，徐男、徐女均否認犯行，辯稱沒有收抽頭金，也沒提供飲料及便當；辯護人表示，本案警方以「詐術」取得2人同意，進入屋內違法搜索，主張無證據力。

中院勘驗警方密錄器，發現警方說「上來看一下」，徐男回「不得搜索」，警方又說「我們幾個上去就好」、「好啦，我們副所長也來了」，徐女當場質疑「不是要有搜索票才能進去？」警方稱「我們只是看一下，沒要搜索」、「是有人報案，我們不會刻意找你們麻煩。」

中院指出，警方本案搜索行為，經徐等已表明拒絕搜索，或搜索應有搜索票，警方仍以「沒要搜索」之詐欺方式取得同意情形，顯和刑事訴訟法第131條之1規定的「同意搜索」要件不符，屬於違法搜索行為。

中院認為，本案警方以詐欺方式取得同意入屋違法搜索，違法情節不輕，且當下徐男、徐女是理性和警方溝通，客觀上也無立即危險，警方違法搜索行為已明顯危害徐等拒絕搜索的權利。

中院說，就警方扣得麻將賭具、賭客證詞等，都與違法搜索有直接關聯，經綜合斟酌後認定全無證據力，判徐男、徐女均無罪。

台中第四分局大墩派出所，當時無搜索票前往賭場搜索，被法院打臉，移送兩人都判無罪，可上訴。記者曾健祐／攝影
台中第四分局大墩派出所，當時無搜索票前往賭場搜索，被法院打臉，移送兩人都判無罪，可上訴。記者曾健祐／攝影

賭博 證據 詐欺

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