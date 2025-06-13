快訊

伊朗反擊了！朝以色列發射百架無人機 以軍「全力攔截中」

搭印航赴英展開新生活 一家五口墜機罹難留下「最悲傷合照」

嘉義台3線豪雨坍方…巨大落石從山坡滾落 全路段封閉中

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹農地違規出租超商月收6萬 裁罰多次仍不理遭判刑

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹邱男與洪女在竹縣擁有一塊田，未經許可，在土地上鋪水泥蓋農舍後，從2016年跟便利商店簽訂12年租約，並在土地上增建鐵皮建物，作為超商和倉庫使用，多次遭新竹縣政府裁罰仍繼續營業，遭縣府告發到地檢署偵辦，新竹法院判4個月、2個月。

判決書指出，洪女是土地所有權人，邱男則是實際使用人，從2016年7月1日起，與便利商店業者簽訂租期12年租賃契約，違法將農地增建鐵皮建物2棟，1棟作便利超商使用、1棟作倉庫使用，且鋪設水泥鋪面作停車場使用而未作農業使用，以賺取租金收入，兩人每月收取4萬，第7年起月租調整為6萬。

新竹縣政府地政處於2022年、2023年依區域計畫法第21條規定，分別裁處行政罰鍰6萬、9萬，並限期2024年1月10日前要恢復農舍使用用途及土地原編定農業用地作農業使用，爾後縣府派員到場現場勘察，仍作為便利商店營業使用，遭新竹縣政府告發偵辦。

法官審酌兩人於未經許可之情況下，自2016年年7月1日起，違法將使用地類別為農牧用地之本案土地，出租予他人經營便利超商及倉庫使用，違反非都市土地使用管制的規定，經新竹縣政府先後於2022年間、2023年間發函限期恢復原編定農牧用地使用或取得合法使用證明，然被告2人均未遵期依限改善，顯有害土地之整體發展與規畫，違法情節非輕，實值非難，惟念及皆坦承犯行，依違反區域計畫法判邱男4個月、洪女2個月。

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

超商 新竹 便利商店

延伸閱讀

涉詐騙103人遭重判7年 新竹法官：惡性非輕、應嚴懲

麻將館涉賭鄰學校引疑慮 時力轟裁罰消極 新竹市府擬自治條例

花蓮縣府擬設沙灘車專區 徵詢土地權責機關意見

新竹百貨業者邀民眾捐童書 助弱勢學童翻轉未來

相關新聞

鍾文智未延長科技監控...檢方不服高院補作「略式裁定」 提抗告結果出爐

連一鮑魚前負責人鍾文智15年前炒作新加坡商「揚子江船業公司」等TDR獲利4億多元，最高法院判累計刑期30年5月，最終定應...

第三方支付「台灣里」爆洗錢逾50億 公司6人遭羈押禁見

台灣第三方支付平台「台灣里 Taiwan OpenPay」日前驚傳無預警停止服務惡性倒閉，高雄地檢署今天證實台灣里國際公...

沒搜索票就用騙的...台中警違法搜索抓賭 2嫌判無罪

台中第四分局大墩派出所接獲賭博情資，抓到提供賭博場所的徐姓男子及其徐姓女友；法院審理發現，警方當時無搜索票，徐等也拒絕、...

新竹農地違規出租超商月收6萬 裁罰多次仍不理遭判刑

新竹邱男與洪女在竹縣擁有一塊田，未經許可，在土地上鋪水泥蓋農舍後，從2016年跟便利商店簽訂12年租約，並在土地上增建鐵...

消費者控「藏壽司」食材不潔 食品安全偵查結果出爐

壽司連鎖店「藏壽司」去年發生疑似食物中毒案，陳姓男子指控在信義ATT店用餐後，家人腹瀉、發燒，提告邱姓店長、母公司亞洲藏...

女委託友到場確認「前男友婚禮」！他沒包禮金吃龍蝦挨告 法院判決逆轉

林姓男子受友人卓女之託，去前男友婚宴現場拍照確認是否真舉行婚禮，竟佯裝新郎同事入席爽嗑龍蝦，直到因席位不足，被新郎逮到且...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。