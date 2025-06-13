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新竹農地違規出租超商月收6萬 裁罰多次仍不理遭判刑
新竹邱男與洪女在竹縣擁有一塊田，未經許可，在土地上鋪水泥蓋農舍後，從2016年跟便利商店簽訂12年租約，並在土地上增建鐵皮建物，作為超商和倉庫使用，多次遭新竹縣政府裁罰仍繼續營業，遭縣府告發到地檢署偵辦，新竹法院判4個月、2個月。
判決書指出，洪女是土地所有權人，邱男則是實際使用人，從2016年7月1日起，與便利商店業者簽訂租期12年租賃契約，違法將農地增建鐵皮建物2棟，1棟作便利超商使用、1棟作倉庫使用，且鋪設水泥鋪面作停車場使用而未作農業使用，以賺取租金收入，兩人每月收取4萬，第7年起月租調整為6萬。
新竹縣政府地政處於2022年、2023年依區域計畫法第21條規定，分別裁處行政罰鍰6萬、9萬，並限期2024年1月10日前要恢復農舍使用用途及土地原編定農業用地作農業使用，爾後縣府派員到場現場勘察，仍作為便利商店營業使用，遭新竹縣政府告發偵辦。
法官審酌兩人於未經許可之情況下，自2016年年7月1日起，違法將使用地類別為農牧用地之本案土地，出租予他人經營便利超商及倉庫使用，違反非都市土地使用管制的規定，經新竹縣政府先後於2022年間、2023年間發函限期恢復原編定農牧用地使用或取得合法使用證明，然被告2人均未遵期依限改善，顯有害土地之整體發展與規畫，違法情節非輕，實值非難，惟念及皆坦承犯行，依違反區域計畫法判邱男4個月、洪女2個月。
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