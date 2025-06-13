新竹農地違規出租超商月收6萬 裁罰多次仍不理遭判刑

新竹邱男與洪女在竹縣擁有一塊田，未經許可，在土地上鋪水泥蓋農舍後，從2016年跟便利商店簽訂12年租約，並在土地上增建鐵皮建物，作為超商和倉庫使用，多次遭新竹縣政府裁罰仍繼續營業，遭縣府告發到地檢署偵辦，新竹法院判4個月、2個月。

判決書指出，洪女是土地所有權人，邱男則是實際使用人，從2016年7月1日起，與便利商店業者簽訂租期12年租賃契約，違法將農地增建鐵皮建物2棟，1棟作便利超商使用、1棟作倉庫使用，且鋪設水泥鋪面作停車場使用而未作農業使用，以賺取租金收入，兩人每月收取4萬，第7年起月租調整為6萬。

新竹縣政府地政處於2022年、2023年依區域計畫法第21條規定，分別裁處行政罰鍰6萬、9萬，並限期2024年1月10日前要恢復農舍使用用途及土地原編定農業用地作農業使用，爾後縣府派員到場現場勘察，仍作為便利商店營業使用，遭新竹縣政府告發偵辦。