鍾文智未延長科技監控...檢方不服高院補作「略式裁定」 提抗告結果出爐

連一鮑魚前負責人鍾文智15年前炒作新加坡商「揚子江船業公司」等TDR獲利4億多元，最高法院判累計刑期30年5月，最終定應執行刑18年，但鍾「旋即失聯」，被檢方通緝中；台灣高等法院去年僅讓鍾加保2000萬元，卻未延長科技監控，且直到今年3月被立委質疑，才補作略式裁定，檢方不服提抗告，最高法院駁回確定。

最高法院指出，檢察官為刑事訴訟法所稱的「當事人」，對於高院關於命鍾文智再加保2000萬元後，無庸延長科技設備監控期間的裁定不服，得提起抗告，但檢方提的抗告客觀上已無實益，因此予以駁回。

最高法院表示，鍾文智因違反證券交易法等罪案件，經判決定讞，而鍾已是執行案件的受刑人，且因他逃匿被檢察官發布通緝中，一旦經緝獲，即應送檢察官指揮執行已經判決確定的刑期，縱使認為高院裁定有檢察官抗告意旨所指未即時裁定、送達等不當情形，仍因本案已經判決確定，無從發回高院，再更為審酌裁定。

最高法院說，至於高院裁定加保而由鍾文智繳交的2000萬元保證金及實收利息，於鍾未緝獲前，依法可以另由檢察官聲請法院裁定沒入。

鍾文智因炒作揚子江、超級、明輝、特藝石油ＴＤＲ（台灣存託憑證），高院認定ＴＤＲ是受證券交易法規範的有價證券，2023年判鍾17年6月徒刑，沒收4億4千多萬元不法所得。

案件上訴最高法院期間，因鍾曾有兩度冒用他人護照赴柬埔寨的紀錄，且重大經濟要犯朱國榮2023年9月棄5億保金潛逃，高院同年10月18日臨時傳鍾訊問，裁定施以電子腳環科技設備監控；詎料接手強制處分的合議庭未延長科控。

高院考量的理由是鍾「生病」不方便配戴「電子手環」（原為電子腳環），裁定交保金由8千萬元增加至1億元，當時並未正式製作裁定書，卻片面通知鍾的律師辦理具保程序，因在網路上查不到該份裁定，經立委質疑，高院3月28日緊急補作「略式裁定」公開。