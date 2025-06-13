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消費者控「藏壽司」食材不潔 食品安全偵查結果出爐

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

圖為日本人氣餐飲品牌「藏壽司」示意圖，非新聞當事分店。記者宋健生攝影/聯合報系資料照片
圖為日本人氣餐飲品牌「藏壽司」示意圖，非新聞當事分店。記者宋健生攝影/聯合報系資料照片

壽司連鎖店「藏壽司」去年發生疑似食物中毒案，陳姓男子指控在信義ATT店用餐後，家人腹瀉、發燒，提告邱姓店長、母公司亞洲藏壽司公司涉過失傷害、違反食安法；台北地檢署偵辦，認業者犯罪嫌疑不足，將邱、亞洲藏壽司處分不起訴。

2024年4月，藏壽司被通報疑似食物中毒事件，衛福部食藥署與地方政府衛生局聯手對分店稽查，台北市衛生局稽查轄內6家分店，在中山南西、松江南京、信義ATT店查到病媒、食材置放缺失，要求限期改正。

陳姓男子同時向媒體爆料，指家中3人到藏壽司ATT店用餐後，陸續出現腹瀉、高燒、肌肉無力、胸悶、嘔吐，對業者提告。

檢察官傳喚邱姓店長調查，邱稱，無法證明客人的病狀與分店有關，衛生局稽查所指的食材是蝦類，不是陳男子消費的食材，否認犯罪。

檢察官偵辦認為，依藏壽司提供的檢驗報告，特定病菌檢驗結果均呈陰性，陳姓男子家中3人就醫日期與用餐時間超過3天以上，無法證明與藏壽司有關，加上3人是在用餐後的5個多月才提告，認定業者犯罪嫌疑不足。

圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影

食物中毒 衛生局 壽司

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