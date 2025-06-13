第三方支付「台灣里」爆洗錢逾50億 公司6人遭羈押禁見

台灣第三方支付平台「台灣里 Taiwan OpenPay」日前驚傳無預警停止服務惡性倒閉，高雄地檢署今天證實台灣里國際公司涉嫌收購大量人頭公司秘密洗錢，涉案金額可能超過50億元，除已先查扣6500萬餘元資金外，公司6名成員，包含負責人黃柏菖都遭聲押獲准。

高雄地檢署指出，日前接獲法務部調查局提報台灣里國際有限公司從事洗錢犯罪的情資，檢方即成立專案小組，由檢察官呂尚恩指揮調查局南機站、高雄市調查處及高雄市苓雅警分局展開調查。

台灣里國際公司負責人黃柏菖涉嫌從2022年11月開始，利用已經成立多年且合法的「台灣里」作為掩護，大量收購人頭公司作為「台灣里」的特約店家，再以「台灣里」大量非法收受無合理來源人頭特約店家的資金，涉案金額上看50億元。

檢調專案小組6月3日同步在高雄、台北及屏東12處地點搜索，查扣到現金2900萬餘元及台灣里公司帳戶中的3600萬餘元及1處不動產，並拘提、通知14人到案，其中黃柏菖在內的6名公司成員，因涉嫌違反洗錢防制法及商業會計法等罪，罪嫌重大，高雄地院裁准羈押禁見。