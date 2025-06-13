女委託友到場確認「前男友婚禮」！他沒包禮金吃龍蝦挨告 法院判決逆轉

林姓男子受友人卓女之託，去前男友婚宴現場拍照確認是否真舉行婚禮，竟佯裝新郎同事入席爽嗑龍蝦，直到因席位不足，被新郎逮到且也沒包禮挨告，桃檢依詐欺取財罪起訴並追徵2508元餐費，桃園地院認為林男「不是去蹭飯」無詐欺犯意，判他無罪，可上訴。

起訴指出，37歲林男受卓女請託於2024年元月初某晚去桃園市八德區某知名婚宴會館的禮廳拍照，幫她確認鄭姓前男友所辦婚宴的真偽，林男在晚上7時36分才抵達，現場接待人員詢問他的身分，林明知自己並非新郎的親友也未受邀出席婚宴，而他也無給付禮金的意願，於是向接待人員謊稱是新郎同事，隨即被引導入席。

林男入座前後均未主動交付禮金或紅包，也沒有表達要包禮之意，隨即在婚宴中大啖美食，至少吃了排翅、龍蝦等餐點，後因真正受邀到場的賓客席位不足，接待人員比對座位後，與鄭姓新郎確認後，發現林根本不是新郎同事，就連新郎也不認識他，於是報警處理。

檢方偵查時，林矢口否認，他說自己是應卓女要求前往拍照，但到場時，婚紗照已移進宴會廳內，他才跟著進去，當接待人員詢問身分後回應為男方親友就被帶去座位云云辯稱，他認為當下不入座且不用餐會顯得很奇怪，所以才吃了2道菜；強調自己當天雖然沒帶紅包袋，但是有帶1200元禮金，若有必要他也可以包禮的。

經查，新郎與李姓接待人員指證，林男從被識破假賓客到離開餐廳時，都沒有主動表明要補包禮金；且根據卓女與林男之間通訊的對話紀錄得知，林男因卓女之託挨告，卓為此諮詢法律專業人員後轉告「我剛有問一下，他說要老實說，然後不可以白目，不然會有前科，要說你願意補償紅包的費用」等語，並將她與鄭法務對話截圖傳給林。

林則回「我會說我有準備紅包」、「跟你說詞一致」。卓又問「你原本有沒有準備啊？可是你說你沒準備，後來又說你有準備？」林回「沒、跟你說詞相符的話，要說有準備吧，但我本來也要包啊」，卓總結後說「我記得你跟我說你原本有要包」等。卓女與林男更在訊後對話中提及「說詞一致」、「我會說我有準備紅包」等語，引來檢方質疑為事後串供。

檢方認為，卓女和林男案發後的通訊對話中提及「說詞一致」、「我會說我有準備紅包」等語，讓人不得不懷疑是為事後串供，2人口徑一致地表示，到婚宴會館目的是為了拍照確認，前男友真的結婚而不是參加喜宴，可見林男動筷子開始用餐之際，主觀上就沒有想包禮的意思，否則在假冒新郎同事時，大可主動交禮金或給紅包；而不是等犯後遭識破身分、甚至檢警偵辦時，才宣稱自己沒有詐騙意圖而願意付禮金，這種說法根本不可信。