前刑事戰將成半殘！林明佐2天湊足1500萬今辦理交保

刑事局前警政監林明佐任台中市刑大隊長期間，被控和九州博弈集團洩密、貪汙6616多萬元。台中地院11日裁定林1500萬元交保，限制住居在屏東老家，林的親屬時隔2日湊足保金，今上午近10點由律師赴中院辦理交保，待完成科技監控後林才能順利保釋回家。

台中地檢去年5月搜索將林明佐聲押獲准、8月起訴，台中地院今年3月曾命他1200萬元交保，經檢方抗告成功，台中高分院撤銷後，中院更裁林收押。

中院6月3日開延押庭時，林明佐稱自己已是「半殘之人」，因病雙腳無力需坐輪椅，沒有能力、體力逃亡。其辯護人說，林急需台北榮總接受BNCT治療，之前交保戴電子腳鐐已造成左腳傷口，治療過程中也需要暫時拆卸，醫療費已經花了200多萬元，願提出500萬元至800萬元具保。

因林明佐本次羈押期限至6月14日將屆滿，中院3日開延押庭後，有向醫院單位調取資料，礙於函覆時間不確定，考量文書作業時間為免超出羈押期限，9日先裁定林延押2月，但隨即又收到調閱資料回函，合議庭審酌認足以影響原判斷，因此才會時隔2天，11日又做出裁定，逆轉讓林交保。

合議庭根據中國附醫、台北榮總函覆資料，認為林明佐罹患惡性脊髓腫瘤等疾病，醫師建議於放射治療後1至3周內在台北榮民總醫院、新竹禾榮治療中心進行「硼中子捕獲治療」（ BNCT治療），且BNCT治療有其必要急迫性，有非保外治療顯難痊癒之情。

合議庭也考量，林明佐因接受治療無法配戴電子手環、腳環，改命他接受個案手機之科技設備監控。

中院除林明佐1500萬元交保，同時限制住居在他屏東縣老家，及限制出境、出海8月，每周一、三、六，上午7時至12時間，要到屏東縣政府警察局屏東分局報到各1次。