連接器大廠鴻名內鬼盜賣iPhone手機 女業務員30萬交保

調查局台北市調查處獲報，指知名連接器大廠鴻名企業吳姓女業務員，涉假扮多家與鴻名往來的客戶，下單iPhone手機與零件，導致公司出貨損失8千萬元，吳女再將手機轉賣給二手業者，不法獲利5千萬元；辦案人員今搜索約談吳女及父母共3人到案，台北地檢署複訊後依詐欺等罪命吳女30萬元交保。

據了解，年約40歲的吳女在鴻名任職多年，負責產品銷售業務，她熟稔鴻名會大量iPhone手機流程，因而一人分飾多角，假扮與公司往來的真實客戶，2023至2024年間，向鴻名下訂8千萬元iPhone手機與Apple電子產品，鴻名信以為真，出貨至公司倉庫後，吳女再低價轉賣給大型3C電子通路商。

據調查，吳獲得不法利益後，由無業的父母幫忙隱匿資金，調查局在住處查扣不少現金，懷疑是不法所得，但因其父母偵查中配合說明，市調處未將兩人移送複訊，詢後請回。

鴻名召開重大訊息說明會，指公司2024年12月11日發現1名員工涉及偽造文書、盜賣存貨等不法行為。公司立即進行進一步監控與調查，目前此案已送司法機關偵辦，鴻名將全力配合調查，以維護股東權益。