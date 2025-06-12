快訊

印度航空發求救訊號後失聯…墜機現場屍橫遍野 專家分析空難原因

疑似無人生還！印度航空夢幻客機空難 機上242人恐全數罹難

險遭死神奪命…印度航空墜機「撞上醫院宿舍」 醫師驚險跳樓逃死劫

聽新聞
0:00 / 0:00

丈夫違反保護令…偷刪妻子手機照片等資料 檢起訴涉多罪

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

情感糾紛示意圖。圖／AI生成
情感糾紛示意圖。圖／AI生成

林男接到保護令禁止直接或間接對劉姓妻子有騷擾等行為，但涉嫌利用劉女熟睡時，盜取她手機內的照片，還刪除劉女手機近萬張照片、聯絡人等資訊。林男還邀人當證人，願朋友分他與妻子離婚後拿到的錢。檢方認定林男涉犯多罪，建請法官從重依無故取得、刪除及變更他人電磁紀錄使用罪判刑。

檢方起訴指出，林姓男子2023年9月7日經基隆地方法院民事暫時保護令裁定，不得對劉姓妻子實施身體、精神或經濟上騷擾、控制、脅迫，或其他不法侵害行為，且不得直接或間接對劉女騷擾、接觸、跟蹤。

林男收受保護令，並知道保護令內容後，竟因與劉女間的感情糾紛，基於妨害電腦使用及違反保護令犯意，在2023年9月25日凌晨在兩人共同居住的屋內臥房，趁劉女熟睡時，輸入密碼並開啟劉女手機使用。

林男透過通訊軟體LINE，把劉女手機內大量照片，傳送到林男自己的手機，再刪除劉女手機內相簿照片約9700張、Instagram帳號及貼文、LINE資料、聯絡人資料、備忘錄、語音備忘錄等資料，並停止劉女手機iCloud服務。

劉女當天凌晨2時50分醒來，看到手機在林男手中，取回手機查看，得知林男行為後提告。事後又發現林男用自己的手機，傳送從她手機取得的部分照片，傳給她的賈姓友人。

劉女還指控林男在兩天後的下午，在個人臉書發訊息給胡姓男子，內容是「胡先生，您好，我是劉○○的老公，我要跟她離婚，我需要關鍵證據，你可以當證人嗎？我跟你答合約不告你，放棄對你的追訴，告劉○○成功後的錢我們分，你覺得如何？」

檢察官偵查後，認定林男行為涉犯刑法無故入侵他人電腦相 設備、無故取得、刪除及變更他人電腦相關電磁紀錄使用和違反家庭暴力防治法中違反保護令罪嫌。林男以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，建請法院從重依無故取得、刪除及變更他人電腦相關設備電磁紀錄使用罪嫌處斷。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

林男接到保護令禁止直接或間接，對劉姓妻子有騷擾等行為，卻利用劉女熟睡時，涉嫌盜取她手機內的照片，並邀他人當證人，願朋分他與妻子離婚後拿到的錢。檢方認定林男涉犯多罪，建請法官從重依無故取得、刪除及變更他人電磁紀錄使用罪判刑。聯合報資料照
林男接到保護令禁止直接或間接，對劉姓妻子有騷擾等行為，卻利用劉女熟睡時，涉嫌盜取她手機內的照片，並邀他人當證人，願朋分他與妻子離婚後拿到的錢。檢方認定林男涉犯多罪，建請法官從重依無故取得、刪除及變更他人電磁紀錄使用罪判刑。聯合報資料照

妻子 保護令

延伸閱讀

殷志源離婚13年將再婚　認愛小9歲圈外女友「今年內舉行婚禮」

疑復合趙駿亞遭酸「活該被打死」 吳婉君悲憤回應

才申請保護令...吳婉君傳復合趙駿亞 專家揭施暴者常見模式

吳婉君爆「神復合」趙駿亞！　申請保護令又同遊驚人反轉

相關新聞

辜仲諒電子監控只須手機拍照報到…檢察官不服提抗告 法院今駁回

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒等被控內線交易「紅火案」衍生的「澄清湖大樓購地」案一審判刑7年8月，檢方聲請對辜電子監控，...

確定罰200萬！天堂M「紫布」機率誤導玩家 遊戲橘子官司最終結果曝光

線上遊戲「天堂M」擁有眾多玩家，國內代理商遊戲橘子公司因於玩家座談會中宣稱遊戲機率比照韓版，實則台版與韓版設定不同，公平...

丈夫違反保護令…偷刪妻子手機照片等資料 檢起訴涉多罪

林男接到保護令禁止直接或間接對劉姓妻子有騷擾等行為，但涉嫌利用劉女熟睡時，盜取她手機內的照片，還刪除劉女手機近萬張照片、...

連接器大廠鴻名爆內鬼盜賣iPhone手機 女業務移送北檢

知名連接器廠大廠「鴻名企業」爆發內鬼盜賣存貨案。調查局獲報，指鴻名女業務員吳宜倫，假扮多家與鴻名往來的客戶，下單iPhone手機及...

搭機中停濟州島違反出境規定？辜仲諒發聲明：惡意抹黑、誤導大眾

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒被控「澄清湖大樓購地」案一審判刑7年8月，他今被媒體爆料出訪上海商討棒球賽事，更搭私人噴射...

上市公司鴻名淨利大減8千萬 神鬼女業務盜賣近億元存貨遭搜索約談

連接器廠鴻名（3021）吳姓女業務涉在2年間偽造訂貨單盜賣價值近1億元手機、平板、筆電等3C產品，不法獲利約5千萬元。鴻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。