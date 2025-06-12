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連接器大廠鴻名爆內鬼盜賣iPhone零件 女業務移送北檢

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

知名連接器廠大廠「鴻名企業」爆發內鬼盜賣存貨案。調查局獲報，指鴻名女業務員吳宜倫，假扮多家與鴻名往來的客戶，下單哀鳳手機電子產品，導致公司出貨損失8千萬元，吳女再將產品轉賣給二手收購業者，不法獲利5千餘萬元；台北市調查處大安站今天搜索吳女住家，查扣不少現金，稍早移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。

據調查，吳宜倫一人分飾多角，假扮公司往來真實客戶，2023至2024年間，向鴻名下訂8千萬元電子產品，鴻名信以為真，出貨至公司倉庫，事後才知被詐騙。

鴻名召開重大訊息說明會，指公司2024年12月11日發現1名員工涉及偽造文書、盜賣存貨等不法行為。公司立即進行進一步監控與調查，目前此案已送司法機關偵辦，鴻名將全力配合調查，以維護股東權益。

鴻名初步估計，此事造成公司淨利累計減少約新台幣8218.7萬元，對照公司去年第3季合併報表，總資產影響比例小於3%，並未影響公司財務運作。鴻名為此預計重編去年第3季合併財報。

連接器廠大廠鴻名企業女業務吳宜倫涉盜賣產品遭檢調約談。記者張宏業／攝影
連接器廠大廠鴻名企業女業務吳宜倫涉盜賣產品遭檢調約談。記者張宏業／攝影

財務 查處 客戶

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