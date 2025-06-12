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搭機中停濟州島違反出境規定？辜仲諒發聲明：惡意抹黑、誤導大眾

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒被控「澄清湖大樓購地」案一審判刑7年8月，他今被媒體爆料出訪上海商討棒球賽事，更搭私人噴射客機在韓國濟州島中停才飛回台灣，疑違反出境規定。辜仲諒透過律師葉建廷發聲明澄清，辜仲諒聲請出境獲法院裁准，且依大陸航管規定於第三地暫停，媒體報導為惡意抹黑，誤導大眾。

聲明指出，辜仲諒是基於協助台灣棒球發展，深化台灣棒球運動與亞洲及世界棒球組織互動，並將台灣長期推動棒球運動的成果在世界棒球舞台展現，所以才依法律規定向法院聲請出境獲准。

再者，辜仲諒以提升台灣棒球的世界地位為職志，過去為棒球事務出境參與國際會議，競選世界棒壘球總會執行副會長，將國際棒球資源帶回台灣，提升台灣棒球的世界地位，不因相關不實惡意貶謫，影響全民對於棒球的認同。

聲明表示，辜仲諒此行從上海回台，因為搭乘登記地在美國的美籍飛機，所以依大陸航管規定，必須在第三地暫停，才能飛回台灣。有心人故意以遵照大陸航管規定的飛航安排，也執以質疑是否違反出境規定，顯然是蓄意誤導大眾，所為實不足取。

聲明指出，辜仲諒前於2023年間獲無罪判決而毋須管制出境至今年6月期間，基於推動台灣棒球運動業已出境將近20次，坊間媒體竟惡意指摘借用推動棒球作為聲請出境的藉口，已屬惡意抹黑之舉，宜請自重並留意應擔負的法律責任。

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒（左）。圖／聯合報系資料照片
中國信託慈善基金會董事長辜仲諒（左）。圖／聯合報系資料照片

辜仲諒 法律

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