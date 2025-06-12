馬祖道路多彎陡坡路況險 警監聯合啟動道安宣導與稽查
隨著藍眼淚帶動旅遊人潮湧入馬祖，連江縣政府為確保民眾與遊客的道路交通安全，縣道安團隊啟動聯合稽查與宣導行動，警察局與監理站昨日在南竿重要景區展開交通聯合稽查，針對無照駕駛、逾檢註銷車輛等違規行為加強查緝，同時宣導大型車駕駛與租賃機車遊客落實防禦性駕駛觀念。
此次稽查重點路段包括濱海大道（福澳郵局前）、福澳港路段與南竿遊客中心周邊，屬遊客頻繁出入的熱點，道安團隊同步透過機動方式宣導駕駛注意馬祖地形多彎、陡坡等特性，加強速度管理及安全駕駛意識。
連江監理站長梁忠鍵指出，除針對一般交通違規加強取締外，亦已函文要求地區遊覽車業者，落實汽車運輸業管理規則，強化職業駕駛人行車安全意識。為落實企業社會責任，業者將面對不定期的公路法查核。
連江縣警察局長陳保安表示，馬祖的道路型態陡峻多彎，且路口均無號誌，呼籲駕駛人應做好速度管理，並專心行駛注意路況，以防範道路意外事件；持續要求各警察(派出)所，在轄區重點時、地規劃機動巡守勤務，提升見警率防制交通事故；並利用各機會宣導馬祖交安資訊及離島道路特性，提醒用路人注意「防禦性安全駕駛」觀念，落實交通「停、讓行人」文化，共同守護交通安全，營造馬祖「好卡蹓、好平安」的優質旅遊環境。
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