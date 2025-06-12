上市公司鴻名淨利大減8千萬 神鬼女業務盜賣近億元存貨遭搜索約談

連接器廠鴻名（3021）吳姓女業務涉在2年間偽造訂貨單盜賣價值近1億元手機、平板、筆電等3C產品，不法獲利約5千萬元。鴻名今年2月抓到內賊發布重訊，直指鴻名淨利減少約8218.7萬元。台北地檢署指揮調查局搜索吳女，約談吳和家人等3名被告到案釐清案情。

鴻名集團始於1973年，在亞洲擁有多國據點、產品服務行銷全球的跨國企業集團，目前員工人數超過1600人，業務範圍從基礎的電子零組件、線材連接器製造，到提供資訊系統整合、顧問諮詢服務，亦跨足生活科技產品銷售，其中「代理銷售體系」開發富有趣味、實用、質感3C產品。

檢調掌握，上市公司鴻名的吳姓女業務在2023年、2024年間，涉假冒公司客戶偽造訂單，陸續向公司訂貨iPhone手機、平板、筆電等產品，將貨物送往鴻名倉庫，吳女假意替客戶取貨，實際上直接搬走貨物，轉而至多家實體3C收購中心折價販售牟利。吳女盜賣產品期間，未避免被抓包，還回存部分金錢，另還以家人帳戶涉洗錢，最終，鴻名公司監控後發她是內賊。

台北地檢署今指揮調查局台北市調處搜索吳女住處，約談吳女和家人等3名被告到案，稍早，其中1人經調查官詢問後請回，吳女和另名家人今晚將移送地檢署複訊。