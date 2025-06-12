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確定罰200萬！天堂M「紫布」機率誤導玩家 遊戲橘子官司最終結果曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

線上遊戲「天堂M」擁有眾多玩家，國內代理商遊戲橘子公司因於玩家座談會中宣稱遊戲機率比照韓版，實則台版與韓版設定不同，公平交易委員會認定恐使消費者誤認兩者機率相同，涉及廣告不實而開罰200萬元，成為國內首宗遊戲業者機率不實而遭開罰的案例。遊戲橘子提行政訴訟，一審敗訴，遊戲橘子提上訴，最高行政法院今駁回，全案確定。

公平會認為遊戲橘子為銷售「天堂Ｍ」，2019年12月舉辦玩家座談會，當時螢幕刊載問答題目「可以公開活動製作、抽卡、合成的機率嗎？」，遊戲橘子現場回覆「台版機率都是跟韓國一模一樣的」，事後被玩家檢舉機率宣稱不實。

公平會調查指出，「天堂Ｍ」關於「傳說製作秘笈（刻印）」，也就是「紫布」的製作機率，台版、韓版2018年至2019年10月皆需以201個材料才能得製作1次紫布，設定機率固定為10%，但2019年10月開始，韓國原廠以台灣、韓國的市場及民情不同為由，將台版改為99個材料才能製作1次紫布，設定機率為5%，兩者顯然不同。

公平會認為，遊戲橘子舉辦座談會透過螢幕刊載問題及現場人員回答，表示「遊戲機率跟製作的部分...基本上台版官網就是比照韓版...不用擔心我們去竄改機率」，但沒有詳加說明台版與韓版設定不同，可能使消費者誤認兩者機率相同，誘發做成交易決定。

公平會前年認定遊戲橘子涉及虛偽不實及引人錯誤的表示，足以影響交易決定，依違反公平交易法裁罰200萬元。遊戲橘子不服提行政訴訟，一審認為遊戲橘子自承「紫布」製作機率，韓版成功機率為10%，台版成功機率為5%，也就是韓版與台版機率確實不同，可知座談會說明與事實不符，足以引起大眾對遊戲內容產生錯誤認知或決定，導致市場競爭機制失去原有效能而產生不公平競爭效果，遊戲橘子確實違反公平交易法規定。

一審指出，公平會依公平交易法規定，充分審酌遊戲橘子違法的動機、目的、預期不當利益、對交易秩序的危害程度、持續期間、所得利益，及事業規模、經營狀況、市場地位、以往違法情形、違法後改正情形及配合調查等，考量遊戲橘子實收資本額約17億元、營業額與2019至2021年天堂M銷售額、紫布銷售額等，處分罰鍰200萬元，沒有違反比例原則。

遊戲橘子不服提上訴，最高行政法院今認為一審判決沒有違背法令之處，判決駁回上訴，維持一審判決，全案確定。

遊戲橘子的熱門遊戲「天堂Ｍ」。圖／聯合報系資料照片
遊戲橘子的熱門遊戲「天堂Ｍ」。圖／聯合報系資料照片

橘子 成功

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