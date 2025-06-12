大年初一她用電磁爐煮飯「1習慣」釀樓上3死 拒認罪下場曝

租住桃園大園區丘姓婦人去年農曆初一下午開電磁爐煮晚餐，由於未使用高功率專用插座，又釀電路走火爆炸，造成樓上女房客及來訪情侶共1男2女印尼移工死亡，丘婦審理期間否認犯罪也未和解，桃園地院今依過失致死罪判1年徒刑，可上訴。

起訴指出，原為印尼籍的72歲丘婦，20年前嫁給老榮民來台成為新住民，家中經濟狀況不佳是地方議員關懷的對象，長年租住在桃園市大園區中山北路一棟三層透天厝的二樓，2023年間，曾因使用高功率電暖爐引發電路走火，林姓房東為此幫她增設高功率電器專用的電路插頭。

2024年2月10日農曆新年的初一下午4點，丘婦準備煮晚餐，當她將高功率電磁爐的插頭，又依習慣插在使用較順手的老舊電路插座，而未使用房東特地加裝的高功率電器專用插座上，果然再度發生電線走火事件。

火苗沿著牆內管線竄燒，旋即向上延燒，火勢一發不可收拾，桃園市消防局據報，出動大批人車於當天下午4點25分控制火勢，5分鐘後完全撲滅，進入火場清查發現，三樓同為印尼籍的女住戶ESTIKO RAHAYU因吸入高溫濃煙，引發一氧化碳中毒及燒灼傷當場死亡，來訪的同鄉情侶友人LIAN AGUS WIDODO及SURATI也因一氧化碳中毒，送醫不治。

法院審理時，丘婦雖然承認案發時，正使用電磁爐煮晚餐，造成自宅二樓的房子失火，火勢竄燒毀了建築物和裡面的東西，還造成樓上3個人一氧化碳中毒死亡，但她不承認自己煮飯釀災的行為構成法律上的「公共危險罪」，她認為只是一場意外，而不是有意的縱火或對公共安全造成威脅的行為。

合議庭認為，丘婦長期租住在這棟透天厝的二樓，所以他有責任確保二樓家裡的電器設備是安全的。她明知道林姓房東已經提醒她好多次，不能在二樓客廳北側的插座使用例如電磁爐等高功率電器，但仍堅持要用，最後導致電線走火，因此丘婦該負起火災則責，認為她的行為構成過失。