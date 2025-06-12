房東遭暴力前科租客砍傷不治 國民法官判11年、監護處分5年

陳姓男子去年1月30日出獄後，借住台南市仁德區賈姓男子住處，因常遭賈辱罵而懷恨在心，2月2日清晨至賈房內持菜刀猛砍頭部後方至少9刀，警方11日據報到場不知賈已受傷且拒絕就醫，遲至20日房客發現賈已死亡，陳被訴殺人未遂罪，國民法庭下午判他11年，執行後入相當處所監護5年。

台南地院國民法官法庭指出，陳坦承犯行，依其自白及補強證據，認他犯殺人未遂。至於其殺人行為因其因果關係中斷，認不具因果關係，因陳有暴力犯罪前科，依累犯加重，再依醫師鑑定認他有認知障礙，再依刑法59條第2項酌減其刑。

合議庭表示，陳量刑不利因子，包括有多次暴力前科，事後嘗試脫罪外，將藏匿作案用菜刀、丟棄血衣，手段殘暴，長期吸食強力膠，沒辦法從錯誤中學習改過，僅因與賈男細故而犯案，無視賈男收容反而恩將仇報 ，並未對死者家屬道歉或賠償，造成死者家屬身心創傷，且量刑鑑定報告認他有高度再犯的可能。

另對他有利量刑因子，包括陳有認知上障礙，承認犯行，且因被害人一再辱罵，領有身障手冊外，孤苦無依，成長過程中遭受家暴、霸凌，事後已有悔悟之心，醫師認他認知障礙有治癒的可能性。

檢警調查，陳於2月1日深夜，將其所有機車騎至仁德區住處附近藏放預謀犯案，再步行約13分鐘返回住處，翌日2時許，在賈2樓房間內，持菜刀朝其頭部後方猛砍至少9刀以上，致賈頭部外傷併慢性出血，陳誤認賈倒臥房內已死亡，隨即攜帶凶刀徒步逃逸。

然而，1樓房客久未見賈而報警，雖經警員於同年月11日下午2時20分許，據報前往關心並詢問是否須就醫，當時賈意識清楚，表示不舒服已服藥，惟仍拒絕就醫。又經房客發現賈多日不見，同年月20日上午9時30分上樓查看，發現賈死亡而報警。

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