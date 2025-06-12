法庭直播不能倉促立法 全律會：審慎研議、建立完善配套措施

民眾黨立委黃國昌等人提出法院組織法部分條文修正草案，推動「法庭直播」，全國律師聯合會今發聲明指出，部分司法程序適度直播具備積極價值，但推動法庭直播制度需建立在更謹慎的審議、廣泛的社會共識，及完善配套制度的基礎上。

全律會指出，司法公開與透明，向來是現代法治國家不可或缺的核心價值。透過適當的公開審理與資訊揭露，不僅能增進民眾對司法程序的理解，更能促進審判的公信與民主監督。隨著科技發展，部分司法程序如能適度引入直播或錄播措施，確實有助於提升社會大眾對重要訴訟案件的認識，也能回應公眾對重大事件司法透明化的期待。然而，法庭直播雖具正面效益，但仍伴隨諸多不容忽視的風險與挑戰。

全律會表示，首先，法庭直播對於公平審判原則可能造成重大衝擊。隨著媒體曝光與社會情緒升溫，容易產生輿論審判的現象，進一步影響審判獨立，甚至對於無罪推定與司法公正產生不利影響。此外，訴訟參與者的權益亦有受損之虞。於直播情境下，被告、證人、鑑定人、律師及其他訴訟參與人，可能因個人隱私與人格尊嚴遭受不當揭露，而承受難以承擔的輿論壓力，進而影響出庭意願，也不利於證詞的真實性與完整性。

全律會說，其次，法庭影音資料經由公開後，存在個人資料與隱私保護的嚴重風險，影音紀錄於現今科技發展下，複製、剪輯、變造或偽造已非難事。且於網際網路散布傳播難以控管之特性下，一旦遭到惡意流傳，恐引發網路霸凌、肉搜及長期名譽損害等問題均非難以預見。

然而，就立法院所提出法庭直播相關草案規範，就法庭直播適用案件範圍、訴訟參與者同意程序、技術措施、事後救濟、資料管理與刪除、AI 剪輯偽造的防制等配套機制，尚未見有完整規劃與明確標準，實難認足以有效保障人民權益與防範潛在風險。

全律會指出，有鑑於此，在司法公開與程序正義之多元價值應充分考量的前提下，認為法庭直播制度的推動應採取更為審慎、逐步的方式。首先，立法程序不宜過於倉促，並宜回歸專業委員會，進行充分討論、廣納各界意見，並搭配實證研究與社會溝通。

其次，直播範圍應有明確限定，可優先考慮於法律審、重大公共利益案件或特定訴訟類型有限度分階段試辦，逐步蒐集經驗並滾動修正相關配套措施。再者，訴訟參與者的知情與自主選擇權也必須受到充分的尊重及保障。