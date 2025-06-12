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延押2個月！柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗提抗告 法院駁回確定

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延押2個月！柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗提抗告 法院駁回確定

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲等涉京華城、政治獻金案，裁定柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗6月2日起延長羈押禁見2個月。柯文哲等4人不服提抗告，台灣高等法院今裁定駁回確定。

高院指出，北院裁定認為柯文哲等4人犯罪嫌疑重大，且所犯違背職務收賄罪或圖利罪均為最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪，可預期4人逃匿以規避審判程序進行及刑罰執行的可能性高，且審酌4人供述、爭執事項、證據調查進度後，仍有湮滅證據或勾串共犯、證人之虞，因此羈押原因及必要依然存在，裁定均自6月2日起延長羈押禁見2月，處分並無違法或不當之處。

高院認為，柯文哲等4人雖以北院調查部分證據結果，爭執他們並未涉案，但4人是否確實涉犯起訴罪責，屬於北院綜合調查證據及辯論結果而為實體認定的問題，不得僅依調查部分證據呈現的狀態，即認為羈押原因已不存在。

裁定指出，北院裁定羈押禁見，是為確實防止柯文哲等人串證，審酌北院審理計畫，案件現處於證據調查階段，仍有諸多重要證人未進行交互詰問，並無抗告意旨所稱重要證據均已調查完畢，而無羈押原因或必要性的情事。

高院指出，柯文哲等人和辯護人均可以依自主意思充分主張、答辯、聲請調查證據及陳述意見，且北院已盡力維護4人訴訟權益，並無抗告意旨所指，因受強制處分而侵害其等受公平審判權利的情形。

裁定指出，沈慶京主張罹患疾病身體狀況不佳一事，北院裁定也已經說明辯護人已聲請具保停止羈押，應等待原審依聲請意旨另行調查處理。

民眾黨前主席柯文哲（中）。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲（中）。圖／聯合報系資料照片

沈慶京 柯文哲 李文宗 政治獻金 應曉薇 京華城案

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