高雄5歲女童下體腫脹！家長等半年無結果 今告園方與教育局

高雄就讀某幼兒園的5歲女童，被家長發現疑似在園內遭其他同學施虐，家長驗傷後報警，等了半年卻無下文，家長今出面指控園方湮滅關鍵畫面，且教育局也不積極處理，下午至雄檢按鈴提告教育局瀆職，另對園方提出過失傷害、滅證、妨害名譽等罪。

對此，高雄市教育局回應，有關家長反映該園幼兒疑似發生生對生不當行為事件，第一時間責成園所啟動校安通報，警方接獲報案後立即調閱監視器，並由家長、園方與警方三方共同確認。經查，尚無證據顯示有施暴或其他不當對待情事，後續仍將密切關注，以免任何幼兒權益受損。

教育局說，該幼兒園屢次違規，包括教保服務人員資格不符、超收幼兒等違規情節，今年1至3月共裁罰6次，罰鍰總額33萬3000元，並依法公開違規人員及園所名稱，自今年8月起終止準公共契約。

家長指控，去年12月19日下午女童回家後，洗澡時她說下體怪怪，當時追問女兒有沒有發生什麼事，結果她說出3名班上男同學名字，說被3名男童拿玩具戳下體。

當時女童父母聽到後，隨即帶她到住家附近診所驗傷，確認外陰部有腫脹，醫院通報警方到場，並向高雄市警察局婦幼隊報案，但家長等了半年，追問婦幼隊卻只得到案件已被移交到教育局答案，至於是否構成犯罪，警方以偵查不公開為由拒絕透露。

家長質疑，幼兒園僅提供片段畫面，女童受傷時的關鍵畫面卻沒看到，婦幼隊跟教育局只能從園方提供的影像中找證據，如果園方刻意隱匿，根本看不出女童遭施暴的過程。

家長質疑，教育局身為主管單位，沒有善盡職責守護孩童安全，光一個監視器畫面，都無法要求園方提供，今前往高雄地檢署按鈴控告教育局凟職罪，並加告幼兒園滅證、過失傷害等罪。