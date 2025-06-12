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台南前副市長顏純左之子疑涉吸金跑路 父喊話要兒子面對司法
台南市前副市長顏純左淡出政壇後，回到老家下營經營診所，近期卻因《壹蘋新聞網》踢爆其兒子顏大鈞在外打著政二代名號吸金，欠下數億元債務，讓名字再度登上媒體版面；顏純左今上午診所雖正常營業，但其不願面對媒體鏡頭，僅透過簡訊回應，並向兒子喊話「要面對司法、面對債權人」。
據了解，顏大鈞昨天下午被人發現前往小港機場企圖出境，但因境管遭攔下後，隨即離開機場，警方目前則循線追查中；其父親顏純左淡出政壇後，在2020年3月回到下營開診所，在慢性病、腎臟專科門診中相當有名，新聞曝光後，診所今仍有正常看診，且就診的民眾依舊不少。
面對媒體詢問，顏純左不願面對鏡頭，僅簡訊文字回應說「他很難過、也很疲倦」，更向兒子顏大鈞喊話，「顏大鈞應該要面對司法、面對債權人」。
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