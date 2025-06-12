兩車追逐撞傷公務員害截肢 他嘆：他們服刑完沒事我卻失去一條腿

雲林縣虎尾鎮鬧區兩輛車為了討債糾紛高速追逐，撞傷路口6人，其中陳姓傷者，是服務雲林縣政府的公務員，也是這起事故傷勢最重者，他左腿被迫截肢，打亂了他的人生，迄今仍未走出低潮，面對肇事的5人被起訴求7年重刑，他今天感觸地說，他們4肢健全去服刑，服刑完就沒事，但對無端失去一條腿的他而言仍不太公平。

事發當時，在雲林縣府服務多年的45歲陳姓公務員，正騎機車要去學校接小孩，在虎尾鎮忠孝路口，和其他多輛機車等紅灯時，突然被像保齡球般被撞倒，驚悚萬分，現場一片狼藉，尤其在撞車後，兩車之中的人下車，不顧現場已有多人被撞傷，還去敲打對方車窗嗆聲，好像討債比撞傷人要緊。

肇事的討債和欠債兩輛飛車共5人，今天被以公共危險致重傷罪起訴，並被求處7年重刑，事發迄今已近10個月，左小腿被撞斷被迫截肢的陳姓公務員，已恢復上班，裝上義肢走路，仍顯得不習慣。

無端遭到橫禍的陳男，今天回顧事發當時禍從天降，仍心有餘悸，尤其自受傷以來，對方未曾前來關心，令他感觸頗深。他說，當時就只在路口等紅燈，沒想到車子就直接撞過來，根本閃不了，他被一輛車疾速硬生生直接撞上。

他說，無端被撞斷一條腿，裝上義肢復健大半年才逐漸適應，心情很不是滋味，想著當時幸好還沒載小孩，否則更不堪設想，每每心情不好就以此安慰自己，休養期間，對方不曾聞問，他也不知如何聯繫對方，將來只能透過司法途徑來解決。