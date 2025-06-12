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陸資在台從事虛幣交易 亞太易安特BitAsset負責人起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

亞太易安特BitAsset日前宣布全面終止虛擬貨幣交易業務，台北地檢署追查，亞太易安特前、後負責人胡志龍、郭柏村涉替大陸新湃區塊鏈科技公司在台招攬虛擬貨幣交易，全案今偵結依兩岸人民關係條例、公司法等，起訴胡、郭、亞太易安特公司。

檢調追查，40歲胡志龍2018年間欲從事虛擬貨幣業務，與大陸杭州新湃區塊鏈科技公司（改名杭州卓曉科技公司）員工高彥翔合作，由高提供架設虛幣交易所技術，胡負責在台設立「亞太易安特」經營Bitassets交易平台招攬虛擬貨幣交易業務。

起訴指出，胡志龍2018年2月22日匯款500萬元到亞太易安特公司帳戶，作為身為股東繳納的股款，又違反公司法不實驗資將錢匯款回自己帳戶，同年底胡退出經營，高彥翔則和39歲郭柏村達成協議，2018年至2023年間由郭出名擔任負責人領取104萬元報酬，實際上由高控制亞太易安特公司。

檢方指出，郭擔任負責人期間，亞太易安特文件用印需透過DingTalk釘釘交由高彥翔、大陸新湃傳媒集團財務長楊玉珠、總裁王鑫層層簽核始可用印，人事出缺勤、人員晉升、財務、業務經營方面，都透過大陸的員工核准、協助，亞太易安特資金短缺也是高透過第三方匯兌提供營運資金。

檢方認定，郭柏村、高彥翔、新湃區塊鏈科技公司在我國未經主管機關許可，透過亞太易安特名義在我國從事營業活動，全案今偵結胡志龍從重依公司法收回股款罪起訴，郭柏村、亞太易安特違反兩岸人民關係條例大陸地區營利事業未經主管機關許可，在台從事業務活動罪，依法起訴。

台北地檢署。圖／本報資料照片
台北地檢署。圖／本報資料照片

虛擬貨幣

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