陸資在台從事虛幣交易 亞太易安特BitAsset負責人起訴

亞太易安特BitAsset日前宣布全面終止虛擬貨幣交易業務，台北地檢署追查，亞太易安特前、後負責人胡志龍、郭柏村涉替大陸新湃區塊鏈科技公司在台招攬虛擬貨幣交易，全案今偵結依兩岸人民關係條例、公司法等，起訴胡、郭、亞太易安特公司。

檢調追查，40歲胡志龍2018年間欲從事虛擬貨幣業務，與大陸杭州新湃區塊鏈科技公司（改名杭州卓曉科技公司）員工高彥翔合作，由高提供架設虛幣交易所技術，胡負責在台設立「亞太易安特」經營Bitassets交易平台招攬虛擬貨幣交易業務。

起訴指出，胡志龍2018年2月22日匯款500萬元到亞太易安特公司帳戶，作為身為股東繳納的股款，又違反公司法不實驗資將錢匯款回自己帳戶，同年底胡退出經營，高彥翔則和39歲郭柏村達成協議，2018年至2023年間由郭出名擔任負責人領取104萬元報酬，實際上由高控制亞太易安特公司。

檢方指出，郭擔任負責人期間，亞太易安特文件用印需透過DingTalk釘釘交由高彥翔、大陸新湃傳媒集團財務長楊玉珠、總裁王鑫層層簽核始可用印，人事出缺勤、人員晉升、財務、業務經營方面，都透過大陸的員工核准、協助，亞太易安特資金短缺也是高透過第三方匯兌提供營運資金。