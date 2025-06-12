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花蓮男喝醉吵架拿刀刺死酒友 案發前2人醉倒路邊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣萬榮鄉吳姓男子昨天上午找陳姓男子喝酒聊天，2人甚至醉倒路邊被警方驅離，卻疑似酒後發生口角，陳男拿水果刀刺向吳男，導致吳腹部與大腿多處刺傷，失血過多不幸死亡。陳男被逮時還沒酒醒，經過警方攻防才坦承行凶，全案依殺人罪移送花蓮地檢署偵辦。

據了解，32歲陳男與56歲吳男案發當天上午曾一同在部落喝米酒，喝醉倒在路邊，沒想到中午吳男到陳男家中休息，雙方疑似爆發口角，陳男情緒失控竟拿水果刀刺向吳男腹部與右大腿等並逃離現場。

鳳林警分局昨天晚上約7時左右，接獲陳男前女友報案，民宅內有人倒臥血流不止，警方趕到現場發現吳男倒臥在屋內床上，腹部與右大腿有多處刺傷，立即通知消防隊救護車。但救護人員到場時，確認男子已失血過多，當場無生命跡象判定死亡。

警方調查，案發後陳男到理髮廳剃光頭，疑似有輕生念頭，直到晚間聽聞村民透露警方在住處調查，才醉醺醺自行返家。一開始他否認犯案，經勸說與攻防最終坦承犯行，供稱因爭執失控才拿刀刺友人。警方現場查扣凶器水果刀，將陳男逮捕帶回偵訊，但他精神狀況不穩，將進一步釐清是否需心理鑑定。

當地村民透露，陳男本來跟阿嬤住，可能被從小被阿嬤寵壞，品行不佳，這幾年很常鬧事沒有穩定工作，一有錢就喝酒、騷擾鄰居，是村裡的頭痛人物。陳男與吳男是多年酒友，感情看似不錯，卻時常因酒後爭執發生衝突，昨天大白天兩人就在喝酒，中午還都倒在馬路邊，警察有去驅趕。

鄰居表示，沒有聽到兩人吵架或打鬥的聲音，昨天下午陳男還從家中走出來到處說他家有死人，但他看起來酒醉，也常常鬧事，所以大家都不以為意，沒想到竟是真的。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

花蓮縣萬榮鄉昨晚發生命案，吳姓男子昨天到陳姓男子家喝酒聊天，疑似酒後發生口角，陳男拿水果刀刺向吳男，導致吳失血過多不幸死亡。圖／民眾提供
花蓮縣萬榮鄉昨晚發生命案，吳姓男子昨天到陳姓男子家喝酒聊天，疑似酒後發生口角，陳男拿水果刀刺向吳男，導致吳失血過多不幸死亡。圖／民眾提供
花蓮陳姓男子刺死酒友後逃逸，昨晚自行返家遭警方逮捕。圖／警方提供
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花蓮縣萬榮鄉吳姓男子昨天上午找陳姓男子喝酒聊天，2人甚至醉倒路邊被警方驅離，卻疑似酒後發生口角，陳男拿水果刀刺死吳男。圖／警方提供
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