告這2人求償120萬元...老爸出庭透露林秉樞身體狀況 「寫字亂七八糟」

台北市立聯合醫院主任侯君穎翻拍前立委高嘉瑜前男友林秉樞接種疫苗紀錄，傳給立委陳菁徽，再流給媒體人朱凱翔爆料林打「特權疫苗」，林秉樞提告侯女、陳女、朱違反個人資料保護法等罪，3人一審均有罪，案件上訴審理中；民事部分，侯女已與林和解，林向陳女、朱求償共120萬元，台北地方法院今開庭，林秉樞父親代兒出庭，透露林目前意識有時清楚、有時混亂，寫字也寫得亂七八糟。

林父在法庭上指出，他一個月去看兒子一次，目前有請看護照顧，林秉樞仍需要復健，意識有比之前清楚，但有時混亂，邏輯也不清楚，寫字也寫得亂七八糟，不過林秉樞今天早上還有打LINE提醒他，今天好像要出庭，「叫我不要忘記」。

林父表示，關於本案，侯君穎、陳菁徽、朱凱翔在檢方偵訊時坦承有做這件事，檢方起訴後，侯女就有約談和解，雙方也已經成立調解。他說，這件事情很明確，陳女、朱也坦承有做，僅是主張為社會公益，但這是不是社會公益，大家都很清楚。

法官問及是否有與陳菁徽、朱凱翔和解意願？林父表示「當然」，若對方有意願談，他也願意。另外，朱凱翔委任律師也稱，當事人有意願調解；陳菁徽委任律師則說，刑事案件二審已定於7月15日調解，並定8月7日上午9點半進行最後一次審理程序。法官庭末諭知9月18日再開庭。

林秉樞原先提告的3人，侯君穎是衛生署前署長侯勝茂的女兒、陳菁徽是前立委黃昭順的女兒、朱凱翔是知名主播吳宇舒丈夫。2021年12月13日，朱凱翔在臉書「不演了新聞台」，爆料林秉樞「喬」疫苗，公布林打疫苗紀錄，衛福部調查發現資訊來自侯君穎，侯翻拍聯醫系統傳給陳菁徽，陳再外流給朱凱翔，侯、陳、朱被訴。

刑事部分，一審判陳女、朱各5月徒刑，均得易科罰金，侯女判3月得易科罰金之刑，緩刑2年，案件上訴二審審理中。