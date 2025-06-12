統神和蹦闆拳上格鬥後遭黑衣人圍毆 提告傷害罪今出庭抱怨這句

遊戲實況主「統神」張嘉航去年12月和「蹦闆」呂育銓在台北小巨蛋舉辦拳上格鬥賽，賽後遭黑衣人圍毆，因而提告傷害罪。今天台北地檢署開庭，統神睡眼惺忪到北檢，對於偵查庭進度，他說「不然你以為台灣司法處理多快？」

統神今上午10時許睡眼惺忪、打哈欠在北檢法警室外報到。記者問他因什麼事情來？他回答，因為拳上事情來，記者追問這麼久？他簡單回答「本來就這麼久啊？不然你以為台灣司法處理多快？」、「半年差不多啊，這麼小的案件不然要多快？」他又反問記者，「你們怎麼知道我在這，你們在等誰？柯文哲？」

全案起源於，遊戲實況主「統神」張嘉航，去年12月和「蹦闆」呂育銓參加「拳上2024」擔任主秀開戰，雙方賭約為前者輸了將隱退自媒體、後者輸了則將給蹦闆50萬元，打滿六回合後裁判判決蹦闆以些微差距勝出，統神則認為判決不公拒絕認輸。

不料，賽後在台北小巨蛋地下1樓休息室，統神遭黑衣8+9嗆聲「賴皮豬」，引發衝突遭圍毆打頭。他指出，他和賴姓經紀人遭攻擊「剛剛很多人打我頭」隨後到台安醫院驗傷，2人皆頭部、臉部挫傷，提告傷害罪。