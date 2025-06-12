核二廠長曾文煌涉收賄逾百萬 北檢聲請延長羈押

檢廉獲報，台電核二廠廠長曾文煌涉收受業者賄賂逾上百萬元，另有財產來源不明。台北地檢署今年4月間聲請羈押禁見曾文煌獲准。由於羈押期限將至，檢察官日前聲請延長羈押。 台電核二廠廠長曾文煌。圖／聯合報系資料照片

據了解，台北地方法院今天將召開延押庭，決定是否延長羈押，但不一定立即諭知裁定結果。

檢廉獲報，台電公司第二核能發電廠廠長曾文煌於民國113年間辦理焚化爐系統更新相關採購案期間，涉嫌收受曹姓業者賄賂，金額超過新台幣100萬元，另有數百萬元財產來源不明。

北檢於4月17日指揮廉政署搜索核二廠曾文煌辦公室等地，並約談曾文煌、曹姓業者及其黃姓妻子等人到案。檢察官訊後認定曾文煌涉嫌貪污治罪條例不違背職務行收賄罪及財產來源不明罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串之虞，4月18日向法院聲請羈押禁見獲准。

台電公司當時發出聲明指出，秉持勿枉勿縱，絕不護短，全力配合司法偵查。本案進入司法程序，若經查證屬實，依規定嚴懲不貸。將持續精進採購業務制度，檢討採購流程控管及防弊措施，以建立廉政風氣。