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影／四叉貓北檢直播遭潑飲料偷踢告傷害罪 今出庭

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

政治網紅「四叉貓」劉宇日前在台北地檢署外直播，遭現場聲援罷免連署書偽造案的民眾發生衝突，遭擲水瓶辱罵、還被潑灑飲料。今四叉貓以傷害案告訴人身分到北檢出庭，小跑步說下雨天遲到5分鐘。

四叉貓上午10時許進入北檢，他表示因上次潑飲料的案件來出庭，提告2人涉傷害罪。記者問他怎麼會遲到，他回答「因下雨天啊，我遲到5分鐘，不好意思遲到...」隨後小跑步上樓，經法警引導進入偵查庭。

全案起源於，台北地檢署偵辦罷免連署書偽造案，約談國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等人，地檢署外有眾多支持者集結聲援，四叉貓今年4月17日晚間在北檢外直播，遭擲水瓶辱罵。當晚他在臉書發文報平安，已回家請乾淨身上黏膩的飲料，「除了被淋飲料被偷踢偷打還有被搶走一支麥克風，沒什麼大事，還能吃得下消夜，讓大家擔心了」

現場民眾拍下影像上傳引發議論，警方調閱監視器清查四叉貓遭滋擾、拉扯一事，過濾清查出動手實施者為41歲游姓男子、71歲趙姓老翁，並通知到案說明，將依社會秩序維護法87條、91條裁處。

四叉貓日前在北檢外直播遭潑飲料偷踢，提告告傷害罪。記者蕭雅娟／攝影
四叉貓日前在北檢外直播遭潑飲料偷踢，提告告傷害罪。記者蕭雅娟／攝影

四叉貓

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