聽新聞
0:00 / 0:00
影／四叉貓北檢直播遭潑飲料偷踢告傷害罪 今出庭
政治網紅「四叉貓」劉宇日前在台北地檢署外直播，遭現場聲援罷免連署書偽造案的民眾發生衝突，遭擲水瓶辱罵、還被潑灑飲料。今四叉貓以傷害案告訴人身分到北檢出庭，小跑步說下雨天遲到5分鐘。
四叉貓上午10時許進入北檢，他表示因上次潑飲料的案件來出庭，提告2人涉傷害罪。記者問他怎麼會遲到，他回答「因下雨天啊，我遲到5分鐘，不好意思遲到...」隨後小跑步上樓，經法警引導進入偵查庭。
全案起源於，台北地檢署偵辦罷免連署書偽造案，約談國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等人，地檢署外有眾多支持者集結聲援，四叉貓今年4月17日晚間在北檢外直播，遭擲水瓶辱罵。當晚他在臉書發文報平安，已回家請乾淨身上黏膩的飲料，「除了被淋飲料被偷踢偷打還有被搶走一支麥克風，沒什麼大事，還能吃得下消夜，讓大家擔心了」
現場民眾拍下影像上傳引發議論，警方調閱監視器清查四叉貓遭滋擾、拉扯一事，過濾清查出動手實施者為41歲游姓男子、71歲趙姓老翁，並通知到案說明，將依社會秩序維護法87條、91條裁處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言