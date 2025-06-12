彰化男自認被挑釁揮雙刀攻擊...刺到鄰居肚破腸流休克

彰化鹿港潘姓男子自認鄰居挑釁他，竟持雙刀揮舞，並以刀刃18公分尖刀猛刺謝姓鄰居腹部，釀謝當場肚破腸流、休克命危，緊急手術才撿回一命，潘辯稱沒有殺人犯意，但法院勘驗監視器不採信，一、二審都依殺人未遂罪判他6年，仍可上訴。

檢警調查，潘男2023年4月5日下午5點多回鹿港住處時，認為對面謝姓鄰居及親友等6人在路邊聊天，認為有挑釁他的意思，竟從廚房拿菜刀、尖刀各1把走到謝身邊，謝見狀將其推開爆發拉扯。

潘揮舞菜刀畫傷謝臉部，經親友上前制止，潘再持尖刀刺向謝的腹部，並畫傷2名陳姓親友手部，潘持刀傷人後仍不罷休，再持掃把和現場人互毆。謝男中刀當場腸子外露，緊急送醫縫合才撿回一命，其他人也多處流血受傷。

彰化地院一審時，潘男僅坦承傷害，否認殺人，辯稱沒有殺人犯意。一審查，潘持尖刀長30公分，刀刃部分18公分，其穿刺謝男腹部釀腹內出血、休克及腸子外露，監視器也拍下現場親友制止，但潘仍堅持攻擊，可見他犯意堅決、下手力道猛烈，謝也一度命危，顯有殺人不確定故意。

一審審酌，潘持刀傷人，展現出攻擊性方式解決衝突的凶狠暴戾性情、手段，險釀謝男死亡，也留下腸道沾黏等後遺症，依1個殺人未遂罪判他6年；另依2個傷害罪判他7月，得易科罰金。

台中高分院二審時，潘否認殺人犯意，謝男證稱當時在家門口喝酒聚餐，潘是斜對面鄰居突然開門，手持2把刀站在前面，自己問「怎麼了嗎？」潘就回「殺人，並持刀指向他」，隨即被刺傷。其他在場人也說，目睹潘持刀一直砍殺謝。