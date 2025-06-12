快訊

好市多再拓新點？傳台南第二店將落腳生產路、2028年開幕

流通商戰／零售業不斷在大陸受挫 超商雙雄苦撐突圍

日本Suica西瓜卡也有吉伊卡哇！6步驟抽虛擬卡面 網友傻眼：這也要抽選？

中資違法在台設公司從事營業活動 2男遭訴

中央社／ 台北12日電

中國新湃區塊鏈科技公司透過胡姓男子未經許可在台設立亞太易安特公司，胡男之後退出，由郭姓男子擔任在台公司負責人，從事營業活動。北檢今天依違反兩岸條例等罪起訴胡、郭及亞太易安特公司。

檢方調查，胡男於民國107年間想在台灣設立公司從事虛擬貨幣買賣業務，與中國新湃區塊鏈科技公司（後改名杭州卓曉科技公司）的高姓員工合作，約定由新湃區塊鏈科技提供技術，胡男在台設立公司經營交易平台。

檢方查出，胡男於107年2月間將新台幣500萬元匯到亞太易安特公司帳戶，充作公司成立時的股款，胡男在向台北市政府申請設立公司成立後，隨即將款項轉回自己帳戶內，涉嫌不實驗資。

檢方指出，胡男在107年底決定退出亞太易安特公司經營，新湃區塊鏈公司高姓員工找到郭姓男子，於107年12月至112年11月間擔任亞太易安特公司負責人，讓新湃區塊鏈科技透過亞太易安特公司在台從事營業活動。

台北地檢署今天偵查終結，依違反公司法、商業會計法、偽造文書等罪起訴胡男，並依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例起訴郭男及亞太易安特公司。

延伸閱讀

北市男假鈔還債、兌真幣遭訴 缺硬幣還催業者匯款補齊

假採購真A錢 永和國小前主任、廠商3人貪汙遭訴

新莊男喝高粱酒駕上路追撞前車 乘客出面頂替均遭訴

涉詐助理費及收賄包庇建商 陳怡君及助理貪455萬遭訴

相關新聞

台南前副市長顏純左之子疑涉吸金跑路 父喊話要兒子面對司法

台南市前副市長顏純左淡出政壇後，回到老家下營經營診所，近期卻因《壹蘋新聞網》踢爆其兒子顏大鈞在外打著政二代名號吸金，欠下...

告這2人求償120萬元...老爸出庭透露林秉樞身體狀況 「寫字亂七八糟」

台北市立聯合醫院主任侯君穎翻拍前立委高嘉瑜前男友林秉樞接種疫苗紀錄，傳給立委陳菁徽，再流給媒體人朱凱翔爆料林打「特權疫苗...

統神和蹦闆拳上格鬥後遭黑衣人圍毆 提告傷害罪今出庭抱怨這句

遊戲實況主「統神」張嘉航去年12月和「蹦闆」呂育銓在台北小巨蛋舉辦拳上格鬥賽，賽後遭黑衣人圍毆，因而提告傷害罪。今天台北...

持有2259性影像...黃子佼不滿被境管、具保50萬元 他提抗告結果曝光！

藝人黃子佼持有2259個少年性影像，被依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴，一審依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪判黃8...

兩車追逐撞傷公務員害截肢 他嘆：他們服刑完沒事我卻失去一條腿

雲林縣虎尾鎮鬧區兩輛車為了討債糾紛高速追逐，撞傷路口6人，其中陳姓傷者，是服務雲林縣政府的公務員，也是這起事故傷勢最重者...

陸資在台從事虛幣交易 亞太易安特BitAsset負責人起訴

亞太易安特BitAsset日前宣布全面終止虛擬貨幣交易業務，台北地檢署追查，亞太易安特前、後負責人胡志龍、郭柏村涉替大陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。