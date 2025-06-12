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少女下海4個月接客逾210人 一半收入都被「雞頭」抽走

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

謝姓男子從微信認識一名未成年女子，他發現少女急需用錢，便介紹少女從事性交易，少女首次賺到1.8萬元後，便同意謝男繼續介紹，短短4個多月，就接客逾210人，每次雖收費4000至6000元，但有一半都被謝男賺走，後來少女報警，謝男被法院判1年10月徒刑。

判決指出，謝男於2021年9月認識少女，他見少女缺錢，便宣稱可以介紹少女賣身或陪酒賺錢，同年9月間，謝男便引介少女跟某男試車，當天少女就收到1.8萬元，便同意謝男繼續幫她接客。

事後謝男媒介少女至台中某應召站，同年12月初至隔年1月底，少女每天接客3、4人，每次收費4000至6000元，後來又轉往高雄85大樓，自2022年1月底至3月間，每日至少接1位客人，最多接6位客人。

因尋芳客絡繹不絕，少女下海後，短短4個月就接客逾200人，但每次交易謝男都抽走逾1半收入，換算少女每次僅能入手2300元左右，後來兩人合作終止，少女跑到婦幼隊對謝男提告。

高雄地院審理時，謝男坦承媒介少女從事性交易，法官計算少女自2021年12月下海接客至隔年3月為止，至少接客210人，如每次交易謝男抽走2300元至2500元計算，這短短4個月謝男就落袋51萬3000元。

法官考量謝男已與少女和解，且少女也請求對謝男從輕量刑，依意圖營利而容留使少年為有對價之性交行為判刑1年10月，併科罰金5萬元，犯罪所得宣告沒收。可上訴。

謝男媒介一名少女性交易，被判刑1年10月。示意圖／翻攝自Pixabay
謝男媒介一名少女性交易，被判刑1年10月。示意圖／翻攝自Pixabay

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