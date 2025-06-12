無業男眼睛險瞎怪前妻、岳母害的 伸手求償683萬元吞敗

韓姓男子與梁姓女子結婚多年，兩人常因孩子管教問題起口角，最後於2022年結束12年婚姻，韓男離婚後不滿，認為梁女明知道他有遺傳性眼疾，卻未維護良好家庭氣氛，害他眼疾加重，梁母則偏袒梁女，氣得向兩人求償100萬元，並每月給付2萬7470元至2041年止，683萬餘元，但法院認為韓男舉證不足，判他敗訴。

判決指出，韓男與梁女於2010年9月結婚，兩人育有一子，2013年間，韓男診斷出有遺傳性青光眼，需要控制情緒，以免眼壓升高破壞視神經。

隨著孩子長大，韓男與梁女常因教養問題起口角，最後因爭端不斷，雙方於2022年經法院調解離婚。

韓男離婚後不滿，認為梁女明知道他有眼疾，卻未維護良好的家庭氣氛，動不動就冷戰、擺臭臉，且每次吵架後，都請梁母來問他原因，梁母只會偏袒梁女，母女倆行為害他眼疾加重，其中一眼接近失明。

韓男認為，他眼疾加劇與梁女、梁母有關，提告要求兩人賠償他100萬元，並自2023年10月起至2041年止，兩人應每月賠償他2萬7470元，總計683萬餘元。

高雄地院審理時，梁女反駁，稱兩人又不常吵架，頂多是兒子電視看太久，孩子吵鬧但次數有限，韓男無業在家，長期看電視、滑手機、抽煙才是眼疾加重主因。梁母則稱她只有勸架，沒有做其他事情。

法官認為，韓男雖然宣稱眼疾加重是梁女與他吵架所致，但他檢附的醫院診斷書僅敘明病況及眼疾發生原因，韓男並未舉證梁女哪些行為造成他眼疾，且眼疾原因眾多，無從認定韓男所說的情緒不穩及處於高壓環境與眼疾有何關聯。