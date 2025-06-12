影／虎尾鬧區飛車競速討債撞傷6路人 害人截肢 今遭起訴求重刑7年

雲林縣虎尾鎮鬧區林森路發生追債嚴重車禍，2輛自小客車人馬為討債，在街頭驚險飛車競速，還一路逼車拿出球棒，邊追邊打對方車子，宛如電影情節，直到逼車撞電桿才停下，卻撞傷等紅燈的機車路人，造成6人受傷其中一人斷肢，雲林地檢署今天依公共危險致重傷罪等罪嫌起訴追債林男3人及被追債的廖男等共5人，並求處重刑7年。

經查，林姓男子（25歲）、張姓男子（24歲）、曾姓男子（21歲）、於去年9月14日下午5時許，受友人「阿姐」委託，前往雲林縣虎尾鎮林森路二段附近某檳榔攤，與廖姓男子（30歲）商談債務問題。林男等人向廖男索討10多萬元欠債，雙方一言不合起口角衝突。協商破裂後，廖男即由陳姓男子（31歲）駕駛自小客車載其離去。

林男等人見狀後，遂駕車尾隨並展開追逐。林男、張男、曾男、廖男、陳男等5人均明知在一般道路上高速競駛可能造成他人危險，鄰近商店今天受訪時還心有餘悸地說，簡直就像電影，兩車一路逼車傳出「吱吱叫」的煞車巨響，當時路上人車很多兩車追來追去，亂衝亂撞，太嚇人了。

林男等人即拿出球棒砸車，攻擊對方車子的後照鏡和擋風玻璃，廖男見狀趕緊鑽進車內，和另一名陳姓友人開車逃走，林男等人隨即開車追上。兩車沿著虎尾林森路一路追逐逼車，林男車內的人還搖下車窗，拿出球棒敲擊廖的車，一路追打，兩車飛車追至森林路和忠孝路口，衝向路邊一家藥妝店撞上店前電桿才停下。

當時忠孝路口正有5輛機車等紅灯，被像保齡球般被撞倒，造成共6人受傷送醫，兩輛飛車也撞得車頭爛，現場一片狼藉，其中目前服務於雲林縣政府的45歲陳姓男騎士，傷勢最重，左大腿以下被撞斷。

無端遭到橫禍的陳男，左小腿被迫截肢，目前已恢復上班的他回顧當初事發，還深感無奈，他說，當時下班回家不久，騎機車要去載小孩放學，在路口等紅燈，沒想到車子就直接撞過來，根本來不及閃。

他說，無端被撞斷一條腿，裝上義肢復健好幾個月才逐漸適應，心情很不是滋味，想著當時幸好還沒載小孩，否則更不堪設想，每每心情不好就以此安慰自己，休養期間，對方不曾聞問，他也不知如何聯繫對方，將來只能透過司法途徑來解決。