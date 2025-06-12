成「半殘之人」林明佐今拚湊1500萬交保...限居地曝光

刑事局前警政監林明佐任台中市刑大隊長期間，被控和九州博弈集團洩密、貪汙6616多萬元。台中地院昨裁定林1500萬元交保，根據最新裁定，命他限制住居在屏東老家，定期向屏東分局報到，由於林先前曾一度獲1200萬元交保被撤銷，今親屬若能再湊得300萬元，方能順利辦保。

台中地檢去年5月搜索將林明佐聲押獲准、8月起訴，台中地院今年3月命他1200萬元交保，經檢方抗告成功，台中高分院撤銷後，中院更裁林收押。

中院6月3日開延押庭時，林明佐表示他現已是「半殘之人」，沒有能力、體力逃亡，請求交保。其辯護人說，林急需台北榮總接受BNCT治療，之前交保戴電子腳鐐已造成左腳傷口，治療過程中也需要暫時拆卸，醫療費已經花了200多萬元，願提出500萬元至800萬元具保。

由於林明佐這次羈押期限至6月14日將屆滿，據了解中院合議庭3日延押庭後，有向醫療單位調取資料，礙於函覆時間不確定，考量文書作業時間，又為免超出羈押期限，9日先行裁定林延押後，但隨即收到調閱資料回函，合議庭審酌認足以影響原判斷，因此才時隔2天，昨11日又新裁定林交保。

台中地院昨新聞稿中未揭露林限居縣市，今裁定公告上網，命他1500萬元交保，限制住居在屏東縣老家，並限制住居、出境及出海8月，於每周一、三、六，上午7時至12時間，至屏東縣政府警察局屏東分局報到各1次。

裁定也命他不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為，還要持科技監控個案手機拍攝自己面部照片同步傳至科技設備監控中心，定期向中院報到8月。

合議庭同時也向中國附醫、台北榮總調相關病例，認為林明佐罹患惡性脊髓腫瘤等疾病，醫師建議於放射治療後1至3周內在台北榮民總醫院、新竹禾榮治療中心進行「硼中子捕獲治療」（ BNCT治療），且BNCT治療有其必要急迫性，有非保外治療顯難痊癒之情。