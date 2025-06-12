快訊

小朋友不要學！Switch 2卡帶苦味劑 實測「連舔8日」慘烈結果出爐

熱帶低壓恐穿台過！挾風雨威脅 氣象署曝成颱機率

校園濺血！台中私校爆學生「不服管教」 埋伏廁所亂棒痛毆老師

聽新聞
0:00 / 0:00

成「半殘之人」林明佐今拚湊1500萬交保...限居地曝光

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

刑事局前警政監林明佐任台中市刑大隊長期間，被控和九州博弈集團洩密、貪汙6616多萬元。台中地院昨裁定林1500萬元交保，根據最新裁定，命他限制住居在屏東老家，定期向屏東分局報到，由於林先前曾一度獲1200萬元交保被撤銷，今親屬若能再湊得300萬元，方能順利辦保。

台中地檢去年5月搜索將林明佐聲押獲准、8月起訴，台中地院今年3月命他1200萬元交保，經檢方抗告成功，台中高分院撤銷後，中院更裁林收押。

中院6月3日開延押庭時，林明佐表示他現已是「半殘之人」，沒有能力、體力逃亡，請求交保。其辯護人說，林急需台北榮總接受BNCT治療，之前交保戴電子腳鐐已造成左腳傷口，治療過程中也需要暫時拆卸，醫療費已經花了200多萬元，願提出500萬元至800萬元具保。

由於林明佐這次羈押期限至6月14日將屆滿，據了解中院合議庭3日延押庭後，有向醫療單位調取資料，礙於函覆時間不確定，考量文書作業時間，又為免超出羈押期限，9日先行裁定林延押後，但隨即收到調閱資料回函，合議庭審酌認足以影響原判斷，因此才時隔2天，昨11日又新裁定林交保。

台中地院昨新聞稿中未揭露林限居縣市，今裁定公告上網，命他1500萬元交保，限制住居在屏東縣老家，並限制住居、出境及出海8月，於每周一、三、六，上午7時至12時間，至屏東縣政府警察局屏東分局報到各1次。

裁定也命他不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為，還要持科技監控個案手機拍攝自己面部照片同步傳至科技設備監控中心，定期向中院報到8月。

合議庭同時也向中國附醫、台北榮總調相關病例，認為林明佐罹患惡性脊髓腫瘤等疾病，醫師建議於放射治療後1至3周內在台北榮民總醫院、新竹禾榮治療中心進行「硼中子捕獲治療」（ BNCT治療），且BNCT治療有其必要急迫性，有非保外治療顯難痊癒之情。

合議庭也考量，林明佐因接受治療無法配戴電子手環、腳環，改命他接受個案手機之科技設備監控。

台中地院裁定林明佐1500萬元交保，限制住居在屏東老家，每周定期向屏東分局報到。圖／報系資料照
台中地院裁定林明佐1500萬元交保，限制住居在屏東老家，每周定期向屏東分局報到。圖／報系資料照

林明佐

延伸閱讀

九州博弈案涉貪警官林明佐喊成「半殘之人」 今裁定1500萬元交保

昔刑事戰將今成半殘之人 林明佐求交保…法院再押2月

警政監涉貪案改前特偵女檢辯護 林明佐：我半殘不會逃

九州博弈案獲3.5億交保！陳政谷「不交保金」 警政監林明佐羈押

相關新聞

持有2259性影像...黃子佼不滿被境管、具保50萬元 他提抗告結果曝光！

藝人黃子佼持有2259個少年性影像，被依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴，一審依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪判黃8...

成「半殘之人」林明佐今拚湊1500萬交保...限居地曝光

刑事局前警政監林明佐任台中市刑大隊長期間，被控和九州博弈集團洩密、貪汙6616多萬元。台中地院昨裁定林1500萬元交保，...

影／四叉貓北檢直播遭潑飲料偷踢告傷害罪 今出庭

政治網紅「四叉貓」劉宇日前在台北地檢署外直播，遭現場聲援罷免連署書偽造案的民眾發生衝突，遭擲水瓶辱罵、還被潑灑飲料。今四...

彰化男自認被挑釁揮雙刀攻擊...刺到鄰居肚破腸流休克

彰化鹿港潘姓男子自認鄰居挑釁他，竟持雙刀揮舞，並以刀刃18公分尖刀猛刺謝姓鄰居腹部，釀謝當場肚破腸流、休克命危，緊急手術...

少女下海4個月接客逾210人 一半收入都被「雞頭」抽走

謝姓男子從微信認識一名未成年女子，他發現少女急需用錢，便介紹少女從事性交易，少女首次賺到1.8萬元後，便同意謝男繼續介紹...

無業男眼睛險瞎怪前妻、岳母害的 伸手求償683萬元吞敗

韓姓男子與梁姓女子結婚多年，兩人常因孩子管教問題起口角，最後於2022年結束12年婚姻，韓男離婚後不滿，認為梁女明知道他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。