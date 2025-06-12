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調查局執行打詐專案 假幣商詐騙600萬遭搜索拘提

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局新北市調查處接獲檢舉，指有多項詐欺紀錄的黃姓男子，疑協助詐團佯裝為個人幣商，利用虛擬貨幣詐騙約600萬元，專案小組昨天搜索拘提黃男及旗下職員3人到案，由於黃男停止夜間詢問，預計今天移送台北地檢署複訊，全案朝加重詐欺等罪偵辦。

據指出，黃男是虛擬幣詐騙老手，不少司法機關都約談過他，過去也曾因案被檢方起訴，不過，他的行為大多在新修正洗錢防制法之前，也就是未向主管機關完成洗錢防制登記，要證明涉及詐欺或洗錢非易事。

據了解，檢警調實施為期兩天的打詐專案，針對假幣商進行掃蕩，除調查局外，警方也有案件同步偵辦，黃男牽涉的案件恐不只一樁，但黃男到案矢口否認犯行，推稱是「個人幣商」交易，辦案人員已查扣手機鑑識、分析幣流去向。

調查局新北市調查處拘提黃姓假幣商到案。圖／報系資料照
調查局新北市調查處拘提黃姓假幣商到案。圖／報系資料照

詐欺 洗錢

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