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高雄17歲少女慘被奪貞潔 上班第2天惡老闆就強姦她

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名年僅17歲的少女小晴（化名）2022年前往一家科技工程行應徵會計，沒想到才上班第一天，就被40歲的工程行老闆蔡姓男子直接載進摩鐵裡強姦，小晴雖不斷掙扎仍被蔡男指侵得逞，橋頭地院依法對蔡男判刑3年10個月。

判決書指出，小晴2022年10月24日報到任職高雄市某科技工程行會計，但才上班隔天下午，就被老闆載往岡山某汽車旅館，還騙她是要去視察工地，等車子開進汽車旅館，小晴已來不及逃，被逼著進房，直接就被推倒在床上。

蔡男此時對小晴露出真面目，不僅把小晴壓在床上，還徒手掀開小晴的上衣，強行撫摸、舔舐小晴胸部，再以手指插入小晴私處，過程中小晴不斷掙扎還躲進廁所，並用手機通訊軟體向朋友求救。

小晴證稱，當時蔡男壓著她後，就把手伸進她衣服裡亂摸，甚至伸進內褲裡摸，還把手指插入「來回進出約30、40秒左右」，過程中她想跑，但被抓回床上，蔡男一手抓著她的奶，一手插入她下體，她只能用手機向朋友傳訊息求救「他要強姦我、他力氣很大」。

蔡男辯稱「不知道她不想做愛」，否認強姦小晴，並否認有將手指插入小晴下體，僅坦承有摸小晴的胸部和下體、利用權勢猥褻。小晴當晚就立刻辭職，蔡男也在短短5分鐘內就急著將小晴退出公司群組。

法官審理後指出，小晴在過程中有掙扎，蔡男怎麼可能不知道小晴不願意發生性關係，且蔡男是謊稱場勘卻把小晴載往汽車旅館性侵，更不存在合意性交，加上蔡男比小晴年紀還大20多歲，根本不存在感情基礎，無從認定有何使蔡男誤認小晴會同意跟他性交的可能。

蔡男開庭時還向法官喊冤稱，小晴事後向他討賠償、要錢，但當場被法官打臉，痛斥蔡男「被害人向被告要求賠償乃天經地義」。

蔡男雖事後經調解賠給小晴40萬元，但法官查出蔡男因擔任工程行老闆，每個月收入就多達20萬到30萬元，且犯罪過程計畫周詳、駕輕就熟，事後還僅坦承利用權勢猥褻罪，否認強制性交罪，顯無面對刑事責任之誠心，最終依成年人故意對少年犯強制性交罪加重其刑，判刑3年10個月有期徒刑，全案仍可上訴。

橋頭地院。記者巫鴻瑋／攝影
橋頭地院。記者巫鴻瑋／攝影

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