萬華分局包庇賭博電玩延燒 「天下」遊戲業者10萬元交保

萬華「天下電子遊戲場」負責人曾子珆10萬交保、限制出境。記者張宏業／攝影 台北市警萬華分局兩線三星行政組長鄧進華，利用職務包庇轄區電玩業者，透過保大警務員吳嘉葳向業者索賄，台北地檢署4月依貪汙罪聲押2警獲准，調查局分析鄧進華扣押物，今再搜索萬華「天下電子遊戲場」負責人曾子珆共4名業者到案，台北地檢署複訊依貪汙等罪命曾子珆10萬元交保、限制出境出海，其餘人請回。

同案約談包括「佰大電子遊戲場」業者劉正喜、會計蔡美華、職員許宥鑫。據了解，「天下電子遊戲場」與「佰大電子遊戲場」讚萬華分屬不同系統，檢調懷疑鄧進華與吳嘉葳除向劉正喜系統索賄，也長期向另個派系業者拿錢，正清查有無其他員警涉弊。

鄧進華與吳嘉葳上月押期將屆，檢方向法院聲請延押獲准。據了解，鄧進華收押後曾因心臟問題戒護就醫，之後心防開始鬆動，供稱有收受吳嘉葳交付的賄款，調查局因此查出「天下電子遊戲場」也涉及行賄，發動第2波搜索行動。