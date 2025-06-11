快訊

知名周氏蝦捲遭爆「吃剩油豆腐倒回滷鍋」 衛生局揪出3項缺失

中美經貿磋商結束 中方談判代表何立峰回應了

淅瀝嘩啦雨區擴大！9縣市大雨特報 恐一路溼答答到明天

聽新聞
0:00 / 0:00

台南光電弊案陳凱凌被控下指導棋 市府承辦證稱「長官轉告的」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

南檢偵辦光電業者力暘集團與市府經發局共謀小二甲禁令解套方案，以規避繁瑣審查程序及減省申請開發支出費用，起訴前局長陳凱凌及力暘總裁古盛煇等15人涉貪汙等罪。檢方追查，第3樣態申請案要附切結書是由前局長陳凱凌下決定，承辦人員證稱是當時會議結論，由長官轉告的。

據調查，經發局當時審查光電申請案，區分1.地政機關意見書（函詢地政機關且附明確土地清冊）、2.台電併聯審查範查範圍（經台電受理審查，已有明確範圍）、3.2020年7月31日前具土地整合的直接或間接證據（同意書、租約或法院公證）應同時提供負完全法律責任的切結書。

台南地院合議庭今傳喚經發局林姓承辦人員作證，她在偵查中稱「切結書是前局長陳凱凌決定的」，並指陳凱凌說廠商一定要附切結書，土地同意書是依能源局開會的會後結論。陳凱凌、古盛煇等人委任律師多人均就此詰問。

她表示，案經2021年10月14日市府會議後，長官指示就第3類樣態案件要附切結書；她說，審案過程中最主要的爭議，即有申請者在核發土地登記謄本之前，當時還不是土地所有權人，也就是土地所有權有所異動，必須附上新地主同意書予以補正。

面對律師追問，她表示，要求切結書一事，是會議結論，由長官轉告的。她指出，陳局長沒特別跟她講，而且就她的部分，沒有長官特別關切或施壓過相關案件，如有疑慮就是直接寫在審查意見書上。

然而，原審查溪南案件，後來被叫去支援相關其他案件，她表示，她倒是沒有遇到長官下令加速審查的要求，但會說因為「天字輩」等案是行政院列管案件，要配合中央政策優先處理。

檢方追查，第3樣態申請案要附切結書是由前局長陳凱凌下決定，經發局承辦人員今下午證稱是當時會議結論，由長官轉告的。圖／本報資料照
檢方追查，第3樣態申請案要附切結書是由前局長陳凱凌下決定，經發局承辦人員今下午證稱是當時會議結論，由長官轉告的。圖／本報資料照

陳凱凌 台電 切結書

延伸閱讀

高雄七賢大樓火警 經發局已先出421萬汰換消防設備

郭書瑤被控惡鄰怒告管委會！陳沂諷：都忘了她欠管理費

台南光電弊案被控共謀小二甲禁令解套 顧問公司稱「全國性問題」

嘉義惡霸向光電業者勒索400萬元 議員蔡政宜澄清：非我助理

相關新聞

台南光電弊案陳凱凌被控下指導棋 市府承辦證稱「長官轉告的」

南檢偵辦光電業者力暘集團與市府經發局共謀小二甲禁令解套方案，以規避繁瑣審查程序及減省申請開發支出費用，起訴前局長陳凱凌及...

拍桌嗆王定宇「大嘴巴」…陳以信遭求償200萬 二審仍判免賠

立法委員王定宇不滿國民黨前立委陳以信2023年間指他「大嘴巴」並應設置「大嘴巴條款」等語，提民事訴訟要求陳賠償200萬元...

反對法庭直播！憂倉促立法凌駕公正審判 司法院終於「表態」了

民眾黨立委黃國昌等人提出法院組織法部分條文修正草案，推動「法庭直播」，多個團體發聲力阻，身為主管機關的司法院今也發聲指出...

嘉義男酒駕致好友死亡 因自首及和解判2年、緩刑5年

嘉義縣何姓男子酒後駕車載好友羅男返家途中發生自撞，羅男死亡，何男酒測超標、羅男未繫安全，案件依國民法官法審理，因符合自首...

影／鄭正鈐質疑高端以美國家衛生院名聲牟取政府補助 挨告出庭

立委鄭正鈐去年開記者會質疑高端疫苗生物公司利用美國國家衛生院NIH名聲牟取政府補助等，高端聲明記者會言論是不實言論，提告...

前大法官王澤鑑家數億地盜賣國賠5千萬 大安地所回應了

前大法官王澤鑑伯父王諸齊34年前過世，名下3筆土地遭詐騙移轉盜賣，王家提告國賠4億多元，纏訟多年，台灣高等法院更六審今判...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。