台南光電弊案陳凱凌被控下指導棋 市府承辦證稱「長官轉告的」

南檢偵辦光電業者力暘集團與市府經發局共謀小二甲禁令解套方案，以規避繁瑣審查程序及減省申請開發支出費用，起訴前局長陳凱凌及力暘總裁古盛煇等15人涉貪汙等罪。檢方追查，第3樣態申請案要附切結書是由前局長陳凱凌下決定，承辦人員證稱是當時會議結論，由長官轉告的。

據調查，經發局當時審查光電申請案，區分1.地政機關意見書（函詢地政機關且附明確土地清冊）、2.台電併聯審查範查範圍（經台電受理審查，已有明確範圍）、3.2020年7月31日前具土地整合的直接或間接證據（同意書、租約或法院公證）應同時提供負完全法律責任的切結書。

台南地院合議庭今傳喚經發局林姓承辦人員作證，她在偵查中稱「切結書是前局長陳凱凌決定的」，並指陳凱凌說廠商一定要附切結書，土地同意書是依能源局開會的會後結論。陳凱凌、古盛煇等人委任律師多人均就此詰問。

她表示，案經2021年10月14日市府會議後，長官指示就第3類樣態案件要附切結書；她說，審案過程中最主要的爭議，即有申請者在核發土地登記謄本之前，當時還不是土地所有權人，也就是土地所有權有所異動，必須附上新地主同意書予以補正。

面對律師追問，她表示，要求切結書一事，是會議結論，由長官轉告的。她指出，陳局長沒特別跟她講，而且就她的部分，沒有長官特別關切或施壓過相關案件，如有疑慮就是直接寫在審查意見書上。