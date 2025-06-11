拍桌嗆王定宇「大嘴巴」…陳以信遭求償200萬 二審仍判免賠
立法委員王定宇不滿國民黨前立委陳以信2023年間指他「大嘴巴」並應設置「大嘴巴條款」等語，提民事訴訟要求陳賠償200萬元，一審判決王定宇敗訴，陳以信免賠。王不服提上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，陳以信仍免賠，可上訴。
立院外交及國防委員會2023年10月12日討論民進黨團提出臨時提案「馬文君條款」，陳以信認為王定宇曾在臉書透露潛艦將採用Ｘ型尾舵等機密訊息，應該也要加入「不得在臉書提到機密內容」的大嘴巴條款，更直指王定宇就是「大嘴巴」。
王定宇不滿提民事訴訟要求陳以信賠償200萬元，全案採不公開審理，一審認為，陳以信就王定宇洩漏國外機密考察地點、洩漏機密會議內容部分，已盡客觀合理查證義務，欠缺不法性，且陳以信是以王定宇洩漏國外機密考察地點、會議內容為基礎，才發言指涉王定宇「大嘴巴」、「大嘴巴條款」，言論有益於社會大眾理性思辯、助於選民思考，屬善意就可受公評之事為適當的評論，判決王定宇敗訴，陳以信免賠。
王定宇不服判決提上訴，高院指出，王於擔任國防委員會委員期間，基於自己所參與國防委員會於2018年7月23日至同年月31 日的國外機密考察行程，及於2019年3月28日召開的秘密會議等公務行程，於臉書公開發表貼文，與公共利益有關，屬可受公評之事。
高院指出，陳以信發表相關言論，表示王定宇身為國防委員會委員，不該以臉書貼文揭示因職務所知的國防機密考察地點、秘密會議內容，且
貼文似已違反秘密會議的相關規定，而不適任立委等語，言論內容是針對王定宇貼文所為的評論，是個人意見表達。
高院表示，王定宇貼文既屬可受公評之事項，陳以信言論即屬對於可受公評之事項，而為評論及意見，況且未見陳以信使用偏激不堪的言詞，縱使使用「大嘴巴」等帶有負面評價的用詞，足令王感到不悅，但並未逾越合理評價範圍，難認有不法侵害王定宇名譽的故意，認為王定宇請求賠償200萬元無理由。
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