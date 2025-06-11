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嘉義男酒駕致好友死亡 因自首及和解判2年、緩刑5年

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣何姓男子酒後駕車載好友羅男返家途中發生自撞，羅男死亡，何男酒測超標、羅男未繫安全，案件依國民法官法審理，因符合自首條件、已和解等，嘉義地院判刑2年，緩刑5年；可上訴。

嘉義地院表示，60歲何男於2023年12月15日中午，與好友羅男飲用高粱酒後，何男駕車搭載羅男返家，行經嘉義縣水上鄉產業道路時，何男由於飲酒，注意力降低，車輛越來越向右偏行，羅男出手碰觸方向盤欲導正。

何男因突如其來碰觸方向盤，緊張誤踩油門，擦撞路燈桿，再往左偏行衝入道路左側木瓜園內。羅男沒有繫妥安全帶，重傷不治。何男酒精濃度超標。

國民法官法庭審理，雙方為摯友，死者羅男明知肇事的何男有飲酒，卻仍同意由其搭載返家，就酒後行車風險，也應有所承擔。何男犯罪動機主要心存僥倖，認為返家路程不遠，且屬好意，便搭載羅男返家。事故後何男自首並始終認罪，且與羅男家屬調解成立，已全數賠償給付。家屬也表達願意給何男自新機會。

地院今天將何男依犯不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，處有期徒刑2年。緩刑5年，判決確定日起2年內，向指定政府機關、社區或公益團體，提供240小時義務勞務，並接受法治教育課程20小時。緩刑期間付保護管束。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉義男酒駕載好友返家途中發生車禍，造成好友死亡，因符合自首、已和解等，經國民法官法庭審理，地院判刑2年、緩刑5年。圖／本報資料照片
嘉義男酒駕載好友返家途中發生車禍，造成好友死亡，因符合自首、已和解等，經國民法官法庭審理，地院判刑2年、緩刑5年。圖／本報資料照片

自首 國民法官 嘉義

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