女子赴美留學逾30年失聯 胞弟聲請死亡宣告遭駁

洪姓女子30多年前往美國留學，此後沒和家人聯繫，洪女父母先後去世，洪女弟弟為處理遺產聲請死亡宣告，不過法院認為，不能只因洪女未和家人聯絡就認定失蹤，因此駁回聲請。

根據彰化地方法院今天公布的民事裁定書，洪女民國80年8月前往美國留學攻讀碩士，不過洪女出國後未和家人聯絡，洪女的父母和弟弟原本住在台北，後來賣掉房子搬家到彰化縣北斗鎮，也幫洪女遷移戶籍。

洪父在106年過世時，女子的弟弟曾問母親是否要聯絡姊姊，但洪母稱已失聯，而洪母也在113年9月過世，留下數筆存款，洪女的弟弟因找不到姊姊，前往派出所申報失蹤人口，卻因洪女已出境滿2年沒有入境紀錄，且戶籍已遷出，無法受理。

洪女的弟弟為處理繼承遺產事宜，向法院聲請死亡宣告，不過地院法官認為，洪女出境前往美國留學攻讀碩士，顯然是有目的性離去，而非去向不明，聲請人也不明瞭姊姊未和家人聯繫原因，且洪女現年58歲，難以認定洪女已長期失蹤生死不明。

法院裁定書指出，若以民法失蹤滿7年且生死不明為前提宣告死亡，因影響失蹤人權利甚鉅，法院應審慎認定，如果只是單純出境，或未與特定人保持聯繫，在無其他佐證之情況下，則難認定為失蹤，因此駁回聲請。