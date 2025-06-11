影／鄭正鈐質疑高端以美國家衛生院名聲牟取政府補助 挨告出庭

立委鄭正鈐去年開記者會質疑高端疫苗生物公司利用美國國家衛生院NIH名聲牟取政府補助等，高端聲明記者會言論是不實言論，提告加重誹謗等罪。台北地檢署今傳喚鄭正鈐出庭，媒體記者問為民眾健康發聲挨告覺得冤枉嗎？鄭簡單回答，民意代表都是這樣。

鄭正鈐今下午因去年記者會上言論，遭高端提告加重誹謗等罪，今下午3時許抵達北檢，現場記者問他為民眾健康發聲挨告覺得冤枉嗎？他簡單回答「民意代表都是這樣，謝謝大家」隨後快步上樓應訊。

全案起源於，鄭正鈐2024年1月8日召開記者會，質疑高端利用NIH名聲，牟取政府補助、炒高股價，誤導投資大眾，並揭露高端董事會錄音檔，內容提及高端疫苗寫好一篇疫苗成效的學術論文，希望NIH掛名發表，但NIH覺得他們的貢獻度不夠，不願意掛名背書，高端竟稱「掛名就是最大的貢獻」

高端公司2024年1月8日聲明指出，鄭正鈐、李德維立委明顯不諳科學學術文獻共同作者與致謝名單之區別，未盡查證義務，公然公然利用記者會，散布汙衊高端「利用」美國國衛院的名聲、欺騙國人衛福部補助等不實言論，誤導國人大眾損害公司名譽，委請律師提告加重誹謗、妨礙信用、無故取得他人電磁紀錄罪等罪。